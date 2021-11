Členové konzilia se podle Zimy seznámili během října se zdravotnickou dokumentací prezidenta Zemana a měli možnost jej také vyšetřit. Dnes se shodli na tom, že prezidentovi je poskytována špičková péče, souhlasili i s diagnózami a terapeutickými postupy.

"Prezidentům stav i nadále vyžaduje hospitalizační péči a v tento moment mu neumožňuje věnovat se naplno pracovním povinnostem," řekl Zima. "Stanovit prognózu dalšího vývoje zdravotního stavu je i nadále velmi obtížné, charakter i manifestace základního onemocnění jsou jistě velmi závažné. Upřesňování prognózy bude záviset na vývoji onemocnění, které je samo obtížně léčebně ovlivnitelné. Nezbytná je aktivní spolupráce pacienta," dodal.

Zeman se v Ústřední vojenské nemocnici léčí od 10. října, hospitalizován byl kvůli celkovému zhoršení zdravotního stavu souvisejícímu s jeho chronickým onemocněním. Jeho stav se zlepšil, ve čtvrtek byl přeložen z jednotky intenzivní péče na standardní oddělení.

Komplikace provázející chronické onemocnění

Podle informací nemocnice, které 18. října zveřejnil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), nebyl prezident v té době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobou prognózu Zemanova zdravotního stavu lékaři hodnotili jako krajně nejistou a možnost návratu k pracovním povinnostem v následujících týdnech označili za málo pravděpodobnou. Politici se shodli, že vyčkají do ustavení nové Sněmovny 8. listopadu, po níž podává vláda do rukou prezidenta demisi, a potom si případně od lékařů vyžádají další informace a zváží další postup.

Zeman dopoledne v telefonickém rozhovoru pro Frekvenci 1 řekl, že se cítí naprosto normálně, a protože není přetížený, tak i lépe než obvykle. Uvedl, že už měsíc nekouří. "Můj skutečný stav je založen na tom, že mně nechutná jíst a že špatně trávím. Kroky, které se tady v nemocnici udělaly, vedly k tomu, že už jsem zcela normální a díky bohu za to," uvedl prezident. Dodal, že předpokládá, že bude po zbytek svého mandátu, zhruba rok a půl, plnit své povinnosti.

Zasedání multioborového konzilia si ÚVN vyžádala, aby se ujistila, že pečuje o prezidenta podle lékařských předpisů a aby se lékaři shodli na tom, jaká jsou doporučení a prognóza pro prezidentův stav, řekl ředitel nemocnice Miroslav Zavoral. Konzilium bude podle Zimy stálé. Za ÚVN se ho budou účastnit Zavoral, Monika Nývltová z endokrinologického centra a přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Tomáš Tyll.

Vystrčil: K převodu pravomocí není v současnosti důvod



Pokud Zeman bude schopen vykonávat minimálně nejdůležitější povinnosti prezidenta, k převodu jeho pravomocí podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) není důvod. Vystrčil to dnes řekl ČTK v reakci na závěry lékařského konzilia.



Konzilium se shodlo na tom, že Zemanův zdravotní stav i nadále vyžaduje hospitalizaci a že prezident se nemůže věnovat práci naplno. Pro Vystrčila to znamená, že Zeman "některé pracovní povinnosti je schopen vykonávat, to znamená minimálně ty nejdůležitější". "Podle mého osobního názoru to potom není o tom, že bychom začali připravovat aktivaci článku 66 (ústavy). Je dobré vyčkat a věřit, že se jeho zdravotní stav bude dál zlepšovat.



Situací kolem prezidentova zdravotního stavu se má příští úterý zabývat senátní organizační výbor. Měl původně řešit, zda je s ohledem na Zemanův pobyt v Ústřední vojenské nemocnici potřeba, aby se Sněmovnou rozhodl o převodu pravomocí prezidenta kvůli přijetí demise současné vlády a jmenování vlády nové.