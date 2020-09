Největší tlak koncem srpna a začátkem v září nebude na děti, jak by se mohlo zdát, ale na jejich rodiče. Kde je vlastně ta školní taška a v jakém stavu je asi po těch měsících penál? Kam jsme založili ty staré obaly na sešity a učebnice a dají se vůbec ještě použít? A co teprve vybavení kufříku na výtvarnou výchovu!

K tomu si připočtěme nové oblečení a boty – děti zkrátka o prázdninách vždycky nějakým zázrakem povyrostou o několik centimetrů nebo rovnou o několik velikostí. To vše stačí na to, aby měl starostlivý rodič zamotanou hlavu. Zkuste některé naše tipy, třeba vám usnadní nákupy.

Penály a pouzdra

Mladší děti mají většinou rády co největší penál, alespoň třípatrový. Z vlastní zkušenosti ale vím, že se časem propracují k menšímu, který skryje pera, propisky a obyčejné tužky, zatímco pastelky, fixy, pravítka a ořezávátka malý školák s chutí mrskne bez ladu a skladu do praktického pouzdra neboli etue. Raději se tedy orientujte podle věku dítěte, jeho nadšení do kreslení, ale samozřejmě také podle stavu jeho současného penálu, pokud ho tedy po těch koranaměsících ještě najdete.

Pokud chcete, aby nejen penál či etue, ale i pastelky, tužky a pera nějaký čas vydržely a také plnily, co se od nich očekává, věnujte pozornost kvalitě. „Všechny produkty, které jsou prodávány na našem trhu, musí také ze zákona splňovat bezpečnostní standardy, ale je faktem, že některé z nich je splňují více a jiné méně. Každopádně buďte podezřívaví k nejnižší cenové nabídce, zejména pokud se jedná o značku, kterou neznáte,“ doporučuje Tadeáš Pešek z firmy Kores.

Ač se to rodiči možná nezdá, děti kladou velký důraz i na design školních pomůcek. A ten často rozhoduje o tom, jak rády je používají. Například, když vybíráte pastelky, je vhodné brát ohled nejen na fakt, že zkrátka kreslí. Ty kvalitní například umožní dětem snadné vedení, mají přirozeně intenzivní a jasné barvy, pro pohodlné ořezávání jsou vyrobeny z kvalitního dřeva a aby se nelámaly, jsou lepeny po celé délce tuhy. Nezapomeňte také na pravítka, lepicí tyčinky a ořezávátka. U dětí na prvním stupni věnujte velkou pozornost výběru pera.

Školní aktovka či batoh

Dosloužila vašemu dítěti školní aktovka či batoh? Pak vás čeká nákup nové. Jinou potřebuje prvňáček, úplně jinou osmák. Nejde přitom jen o vzhled, který samozřejmě vždy musí být „cool“, ale i o ergonomii, celkovou hmotnost či vnitřní uspořádání, které musí pojmout penál, sešity, učebnice, u starších notebook, a také krabičku se svačinou a lahev s pitím.

Jak tedy vybírat? Podle výrobce kvalitních batohů a aktovek TopGal by rozhodně měly mít pevná, anatomicky tvarovaná záda s polstrovanými a nastavitelnými popruhy. Na turistické batohy tedy raději zapomeňte. Pozornost věnujte i hmotnosti. Dříve existovala norma, která požadovala maximální hmotnost 1200 gramů u aktovek a batohů pro 1. stupeň a 1400 gramů pro 2. stupeň. I když už neplatí, snažte se vybírat co nejlehčí model, nezapomeňte, že přibudou sešity a učebnice, kterých nikdy není málo.

Důležitý je také dostatek úložného prostoru a množství praktických přihrádek, nepropustné dno a kapsa na lahev na pití. Reflexní prvky by měly být samozřejmostí, stejně tak certifikát potvrzující kvalitu. A aktovka či batoh by měl být samozřejmě „cool“, vybírejte ho tedy pro jistotu s dětmi, abyste nebyli nemile překvapeni, když do něj promítnete svůj rodičovský vkus. Ten se s tím dětským většinově nikdy neshoduje.

Bačkory a boty na tělocvik

Za ty měsíce vašemu dítěti jistě vyrostla noha o pár čísel. A do školy bude potřebovat nejen bačkory, ale i boty na tělocvik. Protože noha malého školáka, ale i staršího studenta se neustále vyvíjí, na vhodné obuvi nešetřete. Vždyť v přezuvkách stráví ve škole většinu dne. Na co si dát pozor? „Pro celodenní nošení nejsou vhodné různé typy gumotextilní obuvi (tenisky, cvičky, kecky, jarmilky apod.), které jsou určeny zejména pro sport a venkovní hry.

Pro zcela malé děti se nedoporučuje nosit tenisky a textilní obuv s pryžovou podešví, neboť kvůli dobré přilnavosti podešve k podložce sklouzává noha dítěte v obuvi dopředu (známé díry ve špici), což vede spolu s teplem, jež se v obuvi tvoří, k poškození kůže a prstů. Zatímco teplo v usňové obuvi se zvýší asi o 10 %, u textilní obuvi s pryžovou podešví je to cca o 25 %. Proto by tato obuv měla být používána krátkodobě pouze pro sport,“ vysvětluje Irena Sehnalová, specialistka prodeje z Ateliéru zdravého obouvání na pražských Vinohradech.

Obecně je zásadní dbát na výběr botiček z certifikovaných a tedy nezávadných materiálů, protože dětská nožička, která se obecně více potí než dospělá, by mohla být poškozena výluhy z nevhodně zpracovávané kůže, což může být opět problém „levnějších“ čínských výrobků nepodléhajících evropským normám.

Ideální školní přezůvky by proto měly být prodyšné s anatomicky tvarovanou usňovou stélkou, která podpírá příčnou a podélnou klenbu, čímž zabraňuje tvorbě ploché nohy. Protiskluzová podešev v bílé barvě nezanechává šmouhy na povrchu. Lze volit pantofel či sandál, na sport do tělocvičny pak lehkou uzavřenou botu.

Co zatím nekupovat?

Seznam od učitelů, co koupit, má s ohledem na koronakrizi minimum rodičů. Vybavení kufříku na výtvarnou výchovu nebo koupi sešitů raději nechte na září. Děti vám během prvních zářijových dnů jistě přinesou seznam nebo ho dostanete na první třídní schůzce. Co se ale určitě bude hodit, je rouška. Potřeby mít ji po ruce se bohužel nejspíš ještě nějakou dobu nezbavíme.