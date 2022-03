Stalo se mi to v posledních dnech několikrát. „Děkujeme za nabídnutou pomoc, ale Českem budeme jen projíždět a míříme do Německa,“ psala mi včera Julia, které se podařilo i se třemi malými dětmi dostat přes slovensko-ukrajinskou hranici a několik dní pak byla ubytována v jedné školní tělocvičně pár kilometrů za hranicemi. „Slováci byli hrozně milí a pomáhali, jak mohli, ale lidí tu stále přibývá, tak se vydáváme dál. Chceme si najít přístřeší v Berlíně,“ dodává Julie, která před válkou žila ve východní Ukrajině.

Pro Ukrajince, prchající před ruskou válečnou agresí, se na konci týdne otevřela celá Evropská unie. Je to vůbec poprvé, kdy EU sáhla k tak rychlému a bezprecedentnímu kroku, v němž poskytla útočiště pro lidi prchající před válkou v kterékoli zemi evropské sedmadvacítky. Je to naprosto zásadní pro zvládnutí migrační krize, která svým rozsahem může mnohonásobně přesáhnout tu z roku 2009, kdy do EU přišlo za rok 1,79 milionů uprchlíků. Podle odhadů může do Unie přijít tolik uprchlíků už do poloviny března a na konci jara jich může být několikanásobně víc.

Ubytování, práce, lékařská péče i peníze na život

„Evropa stojí při těch, kdo potřebují ochranu. Všichni, kdo prchají před Putinovými bombami, jsou v Evropě vítáni. Poskytneme ochranu těm, kteří potřebují přístřeší, a pomůžeme lidem, kteří hledají bezpečnou cestu domů,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Způsobem, jak pomoci, je poskytnutí „dočasné ochrany“ pro celou sedmadvacítku. „Jde o historicky bezprecedentní krok,“ uvedl eurokomisař Margaritis Schinas. „Osobám prchajícím z Ukrajiny je v Evropské unii přiznána okamžitá ochrana. Všichni, kdo prchají před válkou, získají bezpečný status a přístup do škol, ke zdravotní péči a k práci,“ řekl.

Zjednoduší se i pohraniční kontroly. „Pracujeme ale i na tom, aby byl usnadněn efektivní přechod lidí a jejich domácích zvířat na hranicích, avšak s nezbytnými bezpečnostními kontrolami. Doba je nesmírně těžká, ale Evropská unie a každý z jejích členských států jednoznačně prokazují, že jsme schopni se s touto situací vypořádat a být s Ukrajinou solidární.“

Evropské státy Bruselem v rekordně krátkém čase připravenou směrnici během jediného dne ve čtvrtek schválily. Jedinou zemí, která se stavěla na odpor, bylo Maďarsko premiéra Viktora Orbána, ale nakonec pod tlakem dalších států kapitulovalo. „Dočasná ochrana jako celoevropský instrument má smysl v tom, že platí po celé Evropě. V tom je výhoda proti našim národním vízům, která teď v Česku vydáváme, ale jinak je ten koncept velmi podobný," řekl po bruselské schůzce ministrů šéf českého vnitra Vít Rakušan (STAN).

Pro Ukrajince je celoevropská směrnice naprosto zásadní, protože jim dává stejná práva, a to okamžitě, pro celou sedmadvacítku. Jde například o právo k pobytu, přístup na trh práce, přístup k ubytování, sociální pomoc, zdravotní či jiná péče a prostředky na živobytí. Dětem a mladistvým osobám bez doprovodu přiznává dočasná ochrana právo na zákonného opatrovníka a přístup ke vzdělání. Potvrdila to komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová.

„Osobám v nouzi poskytneme práva k pobytu, přístup na trh práce a ubytování a v neposlední řadě prostřednictvím zmíněných pokynů zajistíme, aby se ti, kteří prchají před válkou z Ukrajiny, mohli do Evropské unie dostat rychle a nemuseli na hranicích procházet zdlouhavými formalitami,“ upozornila Johanssonová. „Unie se musí připravit na několik milionů lidí,“ varovala.

Není to azyl, je to ochrana na dobu války

„Dočasná ochrana“ je něco jiného než poskytnutí azylu. Používá se v případech podobných tomu ukrajinskému, kdy v zemi zuří válka. V tomto případě se „dočasná ochrana“ vztahuje na všechny Ukrajince, a to po dobu jednoho roku a s možností automatického prodloužení až o další rok, pokud to bude situace na Ukrajině vyžadovat.

„Komise může Evropské radě, tedy členským státům EU, kdykoli navrhnout dočasnou ochranu ukončit, jestliže situace na Ukrajině umožní bezpečný a trvalý návrat osob, jimž byla dočasná ochrana poskytnuta. Nebo ji naopak prodloužit o další rok, pokud počáteční doba nebude postačovat k tomu, aby dotčené členské státy situaci účinně zvládly, nebo aby se osoby požívající dočasné ochrany mohly bezpečně vrátit na Ukrajinu," uvádí se ve stanovisku Bruselu, s nímž byla dočasná ochrana přijímána.

Krok EU dává šanci, že země jako Polsko, Česko, Maďarsko a Slovensko, kam nyní směřuje největší nápor běženců z Ukrajiny, se budou moci o zátěž podělit s jinými zeměmi EU. Unijní státy s tím souhlasily i přesto, že právě tyto země během migrační krize v letech 2008 a 2009 odmítaly být solidární a přijímat běžence z válečné Sýrie, nebo Iráku.