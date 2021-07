V letadle směřujícím z Prahy do Splitu byla nahlášená bomba. Letoun společnosti Smartwings proto na letišti ve Splitu prohledala chorvatská policie, nic ale nenašla. Na palubě stroje bylo 146 lidí, ti jej museli po přistání urychleně opustit.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Informaci o hrozbě bomby na palubě letadla do Splitu obdrželo pražské letiště. „Letadlo, které směřovalo z Prahy do Splitu, přistálo ve Splitu poté, co pilot nahlásil stav nouze," uvedla stanice N1 s odkazem na chorvatské řízení vzdušných sil.