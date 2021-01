Před pěti lety jste správně předpověděl výsledek referenda o brexitu, který mnohé překvapil.

Učinil jsem tak z recese. My, Češi, máme trochu v krvi provokovat, nesmířit se s tím, co je všem jasné a obecně přijaté. Chtěl jsem kolegy velvyslance svou předpovědí trochu poškádlit, vyvést je z rovnováhy a ukázat, že mohou být i jiné pohledy na věc. A ono to bohužel vyšlo. Vyhrál jsem láhev vynikajícího kyperského červeného vína a litr olivového oleje nádavkem. Ale velkou radost jsem z toho neměl.

Pocházíte z vinařského města Znojma, nechybí vám v Londýně jihomoravské víno?

Vinařství Znovín, jako hlavní dodavatel, mě zásobuje v britském hlavním městě stejně, jako to dělalo na všech mých předchozích misích. Chuť jeho vín nedávno ocenila také choť následníka britského trůnu, prince Charlese, vévodkyně Kamila, které jsem několik vybraných lahví poslal. Ale není to jen tato značka, kterou hostům nabízíme. Zájem je také o produkci vinařství Spielberg, pana Javornického nebo vinařství pana Mádla.

V komentáři pro HN jste uvedl, že premiéra Borise Johnsona čeká po brexitu bitva o záchranu Británie. Jaké šance dáváte tomu, že se Skotsko, Severní Irsko či Wales osamostatní?

Americký spisovatel a satirik Mark Twain říká, že historie se nikdy neopakuje, ale může se rýmovat. Některá britská média dnes připomínají, že právě před sto lety (v květnu 1921) došlo k vytvoření Irské republiky a potvrzení odtržení větší části irského ostrova od britské monarchie. Volná asociace s postavením Skotska se nabízí. Současná situace však má také celou řadu odlišností. Voliči nezávislost Skotska odmítli v nedávném referendu v roce 2014. Pro tuto variantu vývoje není pochopení ani v britském parlamentě, který by musel vypsání nového referenda schválit. V jeho prospěch nehovoří ani dosavadní obchodně – ekonomická propojení a toky finančních transferů. Politika však nepracuje jenom s racionálními úvahami, ale také s emocemi. Skotská národní strana proto téma nového referenda o nezávislosti oživila a určitě s ním vyrazí do kampaně pro volby do skotského parlamentu letos v květnu. Bude záležet na státnickém umu a politickém citu premiéra a jeho vlády, jak dovedou těmto výzvám čelit.

Status usedlíka

V Británii žijí a pracují desítky tisíc Čechů. Pokud tam chtějí dlouhodobě zůstat, musejí si zažádat do konce června o takzvaný status usedlíka. Kolik lidí tak již učinilo?

Zatím více než padesát tisíc Čechů. Kdo do Británie přicestoval do konce roku 2020, může o zmíněný statut požádat do konce června. Jde o poměrně jednoduchou elektronickou proceduru, pro níž je ale nutné mít všechny potřebné doklady v pořádku.

Rady a pomoc lidem poskytujete i na českém velvyslanectví v Londýně nebo na generálním konzulátě v Manchesteru. Co s nimi nejčastěji řešíte?

Obnovení či vystavení nových pasů i jiných dokladů, včetně dalších konzulárních úkonů.

Před pandemií byla Británie také turistickým cílem mnoha Čechů, v čem se jim nyní případná cesta a krátkodobý pobyt ztíží?

Do budoucna by měli používat hlavně pasy jako cestovní doklady, neboť možnost využití občanských průkazů pro tento účel je omezena do třicátého září tohoto roku. Pro pobyt nad šest měsíců již potřebují víza a doporučuje se pořídit si cestovní pojištění. Nyní je samozřejmě cestovní ruch velmi omezen celou řadou restrikci souvisejících s pandemií. Doporučuji proto sledovat naše webové stránky nebo facebookový profil velvyslanectví, kde zájemci najdou všechny aktuální informace.

Očkovací plán? Naděje

Tvrdý režim uzávěry Británie kvůli pandemii má trvat až do poloviny února. Jaké nálady pozorujete u lidí ve svém okolí?

Británie a její hlavní město teď zažívají velmi těžké období. Celkový počet obětí zemřelých s covidem již přesáhl 80 tisíc a jen v průběhu dvou týdnů od Vánoc zemřelo na 10 tisíc osob. Tlak na nemocnice, zdravotní střediska a sociální zařízení je enormní. Vláda rozhodla již o třetím lockdownu od začátku pandemie. Většina občanů, byť jsou značně vyčerpáni a někteří musejí bojovat se závažnými sociálně - ekonomickými důsledky situace, chápe, že jde o nezbytný krok. Nic smysluplnějšího se nedá dělat.

Naplno se rozběhlo očkování…

Ano, plánem je do poloviny února naočkovat až 14 milionů Britů z nejvíce zranitelných a potřebných kategorií obyvatel. To dává naději na úlevu všem.

Nedávno evropská média řešila uvízlé řidiče kamionů prchající z jižní Anglie do Francie před uzavřením hranic kvůli mutaci koronaviru. V komentáři jste napsal, že to o Češích vypovědělo, že si dovedeme pomáhat a poradit si (někdy na hranici pravidel). Setkal jste se s příběhy solidarity?

Řešily to hlavně britské úřady a několik ambasád nejvíce postižených zemí. Šlo zhruba o šestnáct tisíc kamionů, mezi nimiž bylo na sto českých řidičů. Solidaritu jsme v této situaci zaznamenali nevídanou. Co se týče lockdownů v průběhu celého roku, pak k nim naši občané přistupovali racionálně a zodpovědně. Pomáhali si, když to bylo potřeba.

Vytratit se po anglicku

Jakým způsobem se vy sám za pandemie zbavujete stresu?

Běhám v parku. Jezdím na kole venku i před televizí. Hodně čtu. Věnuji se komunikaci na sociálních sítích. Sleduju seriály, nejvíce kriminální, na všech možných vysílacích platformách. Píšu články a dávám rozhovory do novin. Raduji se z úspěchů našich fotbalistů v Premier League. Někdy vařím. A sním, že se jednou vše vrátí do starých/nových časů

V rodných Mramoticích na Znojemsku, kam se občas vracíte, se vás prý místní často ptají na královskou rodinu. Jak na velvyslanectví hodnotíte úspěšný seriál The Crown (na českém Netflixu pod názvem Koruna), který pojednává o moderní Británii na pozadí příběhů Alžbety II. a její rodiny?

Samozřejmě, že se mě v Mramoticích ptají nejenom na královskou rodinu, ale také ostrovní fotbal, britskou politiku, anglické jídlo a na vztahy s naší zemí. Někdy se musím po “anglicku“ vytratit, aby diskuse, zejména v místní hospůdce, vůbec skončily… Ale co se týče konkrétně The Crown, tak byť jde o fikci, myslím, že velmi věrně vykresluje atmosféru a dává nahlédnout do zákulisí britského dvora i politiky. Jde rozhodně o velmi zdařilou a divácky přitažlivou sérii.

Alžběta II. je nejdéle vládnoucím panovníkem v anglických a britských dějinách. Vy se délkou služby na londýnské ambasádě přibližujete svému předchůdci Michaelu Žantovskému. Chtěl byste ho překonat a svou úspěšnou diplomatickou kariéru završit právě na Ostrovech?

Odpovím dvojitým Ne. Nesoutěžím se svým předchůdcem, a tudíž ho nechci překonávat. Kromě toho jsem názoru, že délka mise nemusí vypovídat mnoho o její úspěšnosti. Každý z nás se soustředil na nějaký jiný aspekt rozvoje bilaterálních vztahů a dělal to nejlépe, jak uměl. Myslím, že nás spojuje dobrá služba českým zájmům v Británii. A svoji kariéru nechci završit právě na Ostrovech, protože ji prostě nechci ještě završit.

Libor Sečka

Narodil se 8. října 1961 ve Znojmě, od roku 2016 je velvyslancem ve Velké Británii. Patří k nejzkušenějším českým ambasadorům. Jako velvyslanec či diplomat působil i v Číně, Itálii, Mexiku, Španělsku. Byl velvyslancem při EU v Bruselu v klíčové době vyjednávání o vstupu České republiky do Unie. Je ženatý a má tři děti.