Na sídlo Merkelové zaútočili autem. Viní ji ze smrti dětí a starých lidí

Do vjezdové brány k sídlu kancléřky Angely Merkelové v centru Berlína dnes dopoledne narazilo vozidlo. Podrobnosti o incidentu, který byl zřejmě úmyslný, odmítla policie na místě ČTK s ohledem na vyšetřování sdělit. Na twitteru následně oznámila, že zjišťuje, zda 54letý řidič, který byl zadržen, najel do brány záměrně. O tom, že by někdo utrpěl zranění, policie neinformovala. Tomu, že čin mohl být úmyslný, nasvědčují nápisy na voze, které je možné interpretovat jako protiglobalistické.

Havarovaný vůz před sídlem Angely Merkelové. | Foto: ČTK / ČTK

Na straně řidiče bylo bílou barvou napsáno Vy zatracení vrazi dětí a starých lidí (Ihr verdammten Kinder und alte Menschen-Mörder), u místa spolujezdce byl nápis Zastavte globalizační politiku (Stop der Globalisierungs-Politik). Unie stále usiluje o dohodu s Británií. Čas se krátí, uvedla von der Leyenová Přečíst článek › Viditelné škody nesvědčí o tom, že by se vozidlo pohybovalo velkou rychlostí. Na vjezdové bráně do kancléřství bylo poškozeno několik kovových profilů, které se ohnuly. Na autě bylo patrné poškození levé přední části s reflektory. O jen omezených škodách hovoří i prohlášení vládního mluvčího. Po zadržení muže, který byl na invalidním vozíku, policie vůz prohledala. Povolána byla i jednotka se psem. Hasiči následně auto vyprostili a odstavili nedaleko místa incidentu. Zdroj: Youtube Policie podle agentury Reuters nepředpokládá, že by šlo o útok radikála. Bezpečnost Merkelové ani dalších členů kabinetu, kteří v době incidentu v kancléřství zasedali, ohrožena nebyla. Německá média upozorňují, že stejné vozidlo narazilo do plotu kancléřství již v únoru 2014. Tehdy na něm byl na straně spolujezdce protestní nápis odkazující na tragické následky klimatických změn pro lidstvo. Na straně řidiče pak byl vzkaz vyznávající lásku jisté Nicole. Řidiče, kterému bylo tehdy 48 let, policie zadržela. Štrasburk už asi ne. Stěhování Evropského Parlamentu jsou ekologicky škodlivá Přečíst článek › Před kancléřstvím se dnes krátce po incidentu sešlo několik demonstrantů, jeden z nich před novináři rozvinul vlajku Německé říše, kterou používají nejen takzvaní říšští občané neuznávající existenci německé republiky, ale i příznivci krajní pravice. Tato hnutí se v posledních měsících angažují v protestech proti omezením vyvolaným současnou pandemií. O prodloužení karantény dnes bude Merkelová jednat s premiéry německých spolkových zemí. Nahraná akce? Na twitteru se mezitím čile diskutuje o tom, že dnešní incident je jen nahranou akcí, která má u veřejnosti získat podporu pro další koronavirové restrikce a také pro budoucí očkování proti koronaviru. Uživatelé twitteru se mimo jiné pozastavují nad tím, že na místě byli prakticky okamžitě novináři, kterým policisté ochotně pózovali. Žurnalisté fotografovali i řidiče, který po vytažení z vozu čekal na místě na kolečkovém křesle.

