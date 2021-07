Podle očitých svědků se z trosek budovy ozývá křik. Hasičský sbor Miami-Dade uvedl, že na místo vyslal osmdesát vozidel, při záchranné akci pomáhá i policie. Z trosek se zatím podařilo vyprostit jednoho chlapce.

"Hasičský záchranný sbor Miami-Dade je na místě, v tuto chvíli provádějí záchranné práce," sdělil médiím Marian Cruz z místní policie. "Doporučuji všem, aby se drželi mimo oblast," dodal.

Policie na twitteru zveřejnila snímek z místa. Na internetu se objevilo i video trosek budovy; jeho autor poznamenal, že byl ubytovaný v sousedním hotelu.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY