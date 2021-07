Pandemie covid tvrdě zasáhla firmy i jednotlivce po celém světě. Mnozí se dostali do finančních potíží. Paradoxně však měla ještě další efekt – v roce 2020 přibylo 5,2 milionu dolarových milionářů. Celkem tak k loňskému roku disponovalo jměním přepočtu 21,4 milionu korun přes 56 milionů lidí. Zjistila to studie investiční banky Credit Suisse nazvaná Global Wealth Report.

Počet miliardářů během pandemie stoupl. | Foto: Shutterstock

V roce 2020 se stalo milionáři více než jedno procento lidí. Je to vůbec poprvé za deset let, během kterých Credit Suisse studii zveřejňuje. Podle výzkumníků to zapříčinily zejména dvě věci – obnova akciových trhů a prudký růst cen nemovitostí.