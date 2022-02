Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí podepsal výnosy uznávající nezávislost obou separatistických republik na východě Ukrajiny a Kyjev varoval, že za další násilí bude odpovědná jen ukrajinská strana. S vůdci Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky krátce poté podepsal dohody, na jejichž základě vzápětí nařídil ruské armádě, aby v obou separatistických regionech zahájila "mírovou misi".

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že zvažuje přerušení diplomatických vztahů s Ruskem. "Obdržel jsem žádost ministerstva zahraničí, abychom zvážili přerušení diplomatických vztahů mezi Ukrajinou a Ruskou federací (…) Zvážím to," řekl Zelenskyj.

"Tento scénář, který by byl velice politováníhodný, by všechno pouze zhoršil, a to nejen pro obě země, ale i pro jejich obyvatele," komentoval zvažovaný krok ukrajinského prezidenta mluvčí Kremlu. Peskov dále uvedl, že Kreml doufá, že uznání separatistických republik pomůže zklidnit situaci. Nemá prý informace o tom, zda ruské jednotky už vstoupily na jejich území.

Evropská unie, Spojené státy, Británie a NATO to označily za porušení mezinárodního práva a připravují sankce. Britský premiér Boris Johnson uvedl, že vše naznačuje tomu, že Putin má v úmyslu provést plnou invazi na Ukrajinu. Diplomacie EU by o sankcích proti Rusku měla rozhodnout ještě v úterý odpoledne. Reakce podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella musí být rychlá.

Svědci, na které se odvolává stanice Rádio svobodná Evropa/Rádio svoboda (RFE/RL), už v noci na úterý uvedli, že jednotky ruské armády vstoupily na území povstaleckých republik v Donbasu a zamířily k linii dotyku, která separatisty dělí od ukrajinských vládních sil. Podle agentury Reuters byly na okraji Doněcka, který je baštou proruských separatistů, vidět kolony neoznačených vojenských vozidel včetně tanků.

Kyjev tvrdí, že za poslední den zaznamenal 84 případů ostřelování desítek míst podél takzvané linie dotyku. Proruští separatisté z takzvané Doněcké lidové republiky v úterý uvedli, že ukrajinské ozbrojené síly za posledních 24 hodin ostřelovaly jejich region 55krát. Úřady v samozvané Luhanské lidové republice hlásí přes 65 případů ostřelování svého území během pondělka a za úterní ráno informují o pěti dalších případech porušení příměří.

"Kreml udělal další krok k oživení Sovětského svazu. S novou Varšavskou smlouvou a novou Berlínskou zdí. To jediné, co nás od této věci dělí, je Ukrajina a ukrajinská armáda," vzkázal ukrajinským vojákům místní ministr obrany Oleksij Reznikov.

#Ukraine, Donetsk: Video showing what is alleged to be ATGM use by DNR forces against a Ukrainian Army supply truck & dugout recently.