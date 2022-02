Scházelo už jen deset dní do Vánoc onoho tragického pátečního rána. Psal se 14. prosinec 2012. Dvacetiletý fanoušek videoher fascinovaný násilím a zbraněmi Adam Lanza svoji dvaapadesátiletou matku Nancy zabil před půl desátou. Střelil ji z její pušky Savage Mark II čtyřikrát do hlavy.

Jeho matka byla vášnivá střelkyně. Poté nasedl do jejího auta, které naložil pistolemi a puškami, a vyrazil k základní škole Sandy Hook ve městě Newtown v Connecticutu.

Ve slunečních brýlích, oblečený jako postava z jeho oblíbené počítačové hry, nejdříve rozstřílel skleněné a zamčené dveře školy. Pak na chodbě zastřelil ředitele školy a školní psycholožku. Poté prošel sekretariátem do jedné ze tříd. Zde zavraždil dva učitele. A pak přišly na řadu děti. Toho dne zemřelo dvacet žáčků ve věku šest a sedm let a sedm dospělých. Lanza střílel pět minut od 9:35 do 9:40. Celkem vypálil 156 ran. Poslední kulku si vpálil do hlavy.

Byl vybaven poloautomatickou puškou Bushmaster AR-15 ráže 223 a také pistolemi Glock 20 SF a SIG Sauer P226. V autě měl brokovnici Izhmash Saiga-12.

Šlo tehdy o jeden z největších školních masakrů v historii USA. Ultrapravicoví konspirátoři téměř okamžitě „rozkryly kamufláž“, a tvrdili, že se nic takového nestalo. Mělo jít jen o kašírovanou podívanou v režii odpůrců svobodného přístupu ke zbraním, kteří chtěli tímto šokem převážit misky vah veřejného mínění na stranu omezení ústavního práva o přístupu ke střelným zbraním.

Mimosoudní dohoda

Nyní, po deseti letech, se nejbližší obětí masakru v Sandy Hook mimosoudně dohodli se společností Remington Arms, nejstarším výrobcem zbraní ve Spojených státech. Devět rodin dostane 73 milionů dolarů. Remington Arms nechtěl riskovat soud.

Firma raději zaplatila, přestože ji i její konkurenty z branže už řadu let chrání speciální zákony, které prolobbovala americká Národní střelecká asociace a pravicové organizaci bojující za zachování svobodného přístupu ke zbraním. Ty zaručují výrobcům ochranu před finanční odpovědností za úmrtí v důsledku použití jejich produktů. Zákon o ochraně obchodu se zbraněmi schválil Kongres a v roce 2005 jej podepsal prezident George W. Bush.

Mimosoudní dohoda je prvním vyrovnáním tohoto typu ve Spojených státech. Proč Remington ustoupil? Jak píše BBC, přesné důvody nejsou známy. Pravděpodobné ale je, že právníci obětí obvinili Remington Arms z nekalých obchodních praktik. Firma podle nich vědomě prodávala a propagovala pušku Bushmaster, jako vhodnou k použití proti lidem. Cíleně podle nich umístila svůj produkt do brutálních videoher, tzv. stříleček.

Americké servery ale připouštějí i možnost, že se společnost jen chtěla vyhnout negativní publicitě. Soud by trval roky a bezpochyby byl by v popředí zájmu všech hlavních médií.

„Vstupoval jsme do případu s přesvědčením, že se bude jednat především o zbraních, ale nakonec byl spíše o chamtivosti zbrojařů," řekl BBC právník zastupující rodiny obětí Josh Koskoff. „Toto vítězství by se mělo stát budíčkem nejen pro zbrojní průmysl, ale i pojišťovny a banky, které ho podporují,“ dodal.

„Naše ztráta je nenahraditelná,“ napsali v prohlášení rodiče Lenny Pozner a Veronique De la Rosaová, jejichž šestiletý syn Noah zahynul při masakru. Podle jejich slov vyrovnání nic zpětně nevykoupí, ani neopraví. „Co je ztraceno, zůstává ztraceno.“

Podle komentátorů by tato dohoda mohla v USA vyvolat změnu. Mohla by být začátkem odpovědnosti zbrojního průmyslu za úmrtí způsobená jejich zbraněmi, která dosud nebyla trestána. Urovnání by totiž mohlo povzbudit vlády jednotlivých států a zastánce zpřísnění kontroly zbraní, aby podávali podobné žaloby.