Tvrzení italského deníku La Republikka je vlastně jednoduché. Na začátku jara 2020 v Rusku ještě pandemie neřádila. Rusové proto pod rouškou pomoci v těžce postižené Itálii sbírali informace o průběhu tehdy naprosto nové infekce, ještě v Itálii je zanalyzovali a odeslali domů, aby již týden po jejich květnovém návratu mohli jejich vojenští vakcinologové oznámit světu existenci Sputniku V.

Zároveň si kromě získaných dat vylepšili v Evropě pověst a k tomu mohli všude trousit poznámky o tom, jak je západní společnost zkažená, protože jediní, kdo na pomoc vyrazil, byli oni. A Číňané.

Už tehdy některá italská média, zejména La Stampa a La Repubblica, psala, že za ruskou „Operací z lásky“ nebudou jen vznešené pohnutky. Nyní La Repubblica přidala i podrobně zpracované vyšetřování loňských událostí v Lombardii. Uvedla konkrétní jména, děje a místa. „Pomoc pro extrémně zasaženou Itálii byla pouze kouřovou clonou. Lombardie byla pro Rusy zkouškou, naučili se zde, jak efektivně bojovat s nákazou. Zároveň to před červnovým ústavním referendem umožnilo Putinovi ukázat, jak kvalitním vůdcem je,“ píše mimo jiné deník.

Světoznámí virologové

Do Itálie kromě vojenských lékařů a sester dorazilo i několik virologických kapacit z Rospotrebnadzoru, instituce spravující ruské zdravotnictví, kterou prezident Putin pověřil bojem proti pandemii. Dvě jména civilistů, světoznámých virologů, Natalja Pšeničnaja a Alexander V. Semenov byla připsána na seznam, který s italskou vládou nikdo nekonzultoval, těsně před odletem.

Natalja PšeničnajaZdroj: Profimedia.czPodle italských novinářů byl vedoucím ruského vědeckého týmu v Lombardii podplukovník a významný expert Alexander Jumanov, který se v minulosti zabýval epidemií eboly. V Bergamu se objevil i jeho nadřízený plukovník Alexej Smirnov, nejslavnější ruský vojenský vědec a „jeden z hlavních odborníků, kteří se podílel na objevu vakcíny proti ebole.“ Je těžké předpokládat, komentují italské noviny, že by tito otitulovaní odborníci „přijeli do Itálie řešit podávání léků intubovaným pacientům“.

Třináct iljušinů přivezlo na Apeninský poloostrov celkem 106 osob, ty následně do Lombardie převezlo 23 kamionů. Velitelem operace byl generál Sergej Kikot. La Republikka k tomu dodává, že se jedná o odborníka na biologickou válku, který v Rusku patří do nejužšího vedení sítě ruských chemicko-bakteriologických laboratoří.

Je mimo jiné známý i tvrzením, že syrský diktátor Assad nepoužíval proti Syřanům chemické zbraně. Podle La Repubbliky byla přítomnost tak významného odborníka v Itálii z hlediska stanovených cílů naprosto neopodstatněná.

Srdcem a mozkem ruské operace bylo podle italského deníku pět dodávek zaparkovaných na letišti Orio al Serio poblíž Bergama. Mobilní laboratoř byla vybavena satelitním šifrovaným komunikačním systémem. K dispozici byly enzymové imunotesty, genotypizace a další potřebné aplikace. Všechny výsledky genetických testů bylo možné přenášet v reálném čase do Moskvy. Italové k tomu nikdy neměli přístup. V laboratoři pracovali odborníci z 48. ústředního výzkumného ústavu v Jekatěrinburgu.

Podle listu se na tyto osoby vztahují americké sankce. Podíleli se totiž na vývoji posledních verzí známého jedu Novičok. Nyní spolupracovali na Sputniku V. Vznikl tak rychle právě kvůli tomu, že se v Itálii prováděli tajné a nesdílené analýzy viru.

Opravdová pomoc

Na podporu teze, že kroky Kremlu nebyly ani zdaleka altruistické, vybral italský deník i několik prohlášení a vědeckých článků samotných Rusů, kteří po ukončení poskytování „bratrské pomoci“ začali kritizovat podle jejich názoru katastrofický přístup italské vlády k pandemii.

„Koronavirus stanovil nové parametry pro konstrukci nového světového řádu,“ napsala například v úvodu odborného textu v září 2020 Natalja Pšeničnaja. Podle autorky udělala Itálie dobře, když požádala o pomoc Čínu a Rusko, protože to byly jediné dvě země, které skutečně upřednostňovaly zdraví občanů před záchranou ekonomik, tak jak to činily západoevropské státy. Pšeničnaja také zkritizovala články v italském tisku, které si dovolily ruskou misi podezřívat.

Italský deník několikrát v textu zdůraznil, že se ruští specialisté věnovali léčbě italských nemocných s maximálním a nezpochybnitelným odhodláním. V tomto ohledu se jednalo o opravdovou pomoc. Zároveň ale La Repubblica požaduje, aby parlamentní výbor pro kontrolu zvláštních služeb vyšetřil, jak přesně se ruští špioni do země dostali, kdo to povolil, co za to dostal a aby vysvětlil, co se skutečně loňského jara v Lombardii přesně stalo.