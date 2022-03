Putin své spojence již mnoho let varuje, že by se měli na případné zahraniční sankce a opatření připravovat, a to obzvlášť po anexi Krymu v roce 2014, kdy se vztahy mezi Ruskem a Západem ještě vyostřily.

Zatímco někteří z nich na jeho radu dali a zůstali v rámci svých investic pouze v Rusku, jiní investovali své jmění do honosných nemovitostí v zámoří, fotbalových klubů a zahraničních burz. A právě pro tuto druhou skupinu nyní přichází krušné časy. Svá aktiva se momentálně snaží udržet uprostřed nejkomplexnějších ekonomických sankcí, které byly v moderní době uvaleny.

A kdo jsou tedy ruští oligarchové? Zde jsou fakta, která o nich víme.

Alisher Usmanov

odhadované jmění zhruba 414 miliard korun

sankcionován USA, EU i Spojeným královstvím

Alisher Usmanov, o kterém se říká, že je jedním z Putinových oblíbenců, je také jedním z nejbohatších oligarchů. Podle Forbesu má jeho jmění hodnotu zhruba 17,6 miliard dolarů (414 miliard korun).

Bývalého profesionálního šermíře popisuje Evropská unie jako „podnikatele-úředníka“, který pomáhá prezidentovi řešit jeho obchodní záležitosti. Ališer UsmanovZdroj: Wikimedia Commons, Kremlin.ru, CC BY 4.0

Narodil se v roce 1953 v Uzbekistánu, tehdy části Sovětského svazu. Nyní řídí USM Holdings, obrovský konglomerát, který zahrnuje těžbu a telekomunikace, včetně druhé největší ruské mobilní sítě MegaFon.

"USM Holding nyní doufá, že se sankcím EU vyhne, protože Usmanov vlastní necelých 50 procent akcií," uvádí BBC. V ohrožení je i jeho superjachta Dilbar, pojmenovaná po jeho matce, která nyní v Hamburgu prochází nákladnou přestavbou a hrozí jí zabavení.

Ve Spojeném království jsou jeho hlavní viditelné investice v oblasti nemovitostí. V samém centru Londýna vlastní Beechwood House, venkovský dům v hodnotě 65 milionů liber (dvě miliardy korun) a kousek za britskou metropolí v Surrey tudorovské sídlo Sutton Place. Obě obrovské nemovitosti byly kvůli ruské invazi na Ukrajinu zmrazeny britskými úřady.

Společnost USM, MegaDon i Yota byly také klíčovými sponzory fotbalového klubu Everton. Vlastník klubu a Usmanovův obchodní partner Farhad Moshiri v návaznosti na sankce ve středu pozastavil sponzorskou smlouvu a skončil jako člen představenstva v USM.

EU na něj uvalila sankce 28. února a vzápětí se přidaly i Spojené státy a Spojené království. Sám Usmanov označil sankce za nespravedlivé a prohlásil, že všechna obvinění proti němu byla nepravdivá.

Roman Abramovič

odhadované jmění zhruba 292 miliard korun

sankce se ho zatím nedotkly

Roman Abramovič, jeden z nejvýznamnějších ruských miliardářů, nebyl dosud, pravděpodobně kvůli fenomenálnímu úspěchu svého fotbalového klubu FC Chelsea, sankciován. Dalším důvodem je možná i to, že je zjevně méně vlivný něž ostatní Putinovi spojenci.

Roman AbramovičZdroj: Wikimedia Commons, Brian Minkoff-London Pixels, CC BY-SA 4.0

O jeho vlivu v Kremlu se hodně diskutuje. Někteří tvrdí, že je Putinem pouze tolerován, jiní zase říkají, že je tento vztah mnohem bližší. Sám Abramovič popírá, že by měl na ruského prezidenta nebo Kreml jakékoliv úzké vazby. Pokud by na něj však nakonec byly uvaleny sankce, byl by jeho obrovský majetek ve výši 12,4 miliard dolarů (292 miliard korun) v ohrožení.

Možná i proto ve středu oznámil, že se chystá prodat klub Chelsea za tři miliardy liber (93 miliard korun) a spekuluje se také o tom, že je k prodeji i jeho londýnský dům v hodně 150 milionů liber (4,5 miliardy korun).

Abramovič vydělal peníze už v devadesátých letech a byl už jedním z oligarchů v době vlády prezidenta Borise Jelcina. Jeho největší obchodní zlom byl nákup ropné společnosti Sibneft, kterou pořídil pod cenou. Mezi jeho aktiva patří například třetí nejdelší jachta světa Eclipse, která v pátek plula u Britských Panenských ostrovů, nebo další mega jachta Solaris kotvící v Barceloně.

V posledních letech se Abramovič začal z Velké Británie stahovat. V roce 2018 se dokonce rozhodl nepožádat o obnovení víza a k dalším návštěvám země pak využíval svůj izraelský pas. Zatímco dříve chodil na každý domácí zápas Chelsea, nyní je na Stamford Bridge vidět pouze zřídka.

Oleg Děripaska

odhadované jmění zhruba 71 miliard korun

sankciován USA

Když se prezident Putin dostal k moci, byl Oleg Děripaska nesmírně bohatý. Jeho majetek tehdy dosahoval hodnoty kolem 28 miliard dolarů, nyní však takovým obrovským bohatstvím již neoplývá. Jeho jmění se odhaduje na “pouhé“ tři miliardy dolarů (71 miliard korun).

Oleg DěripaskaZdroj: Wikimedia Commons, Dzinko, CC BY-SA 3.0

V 90. letech se dostal k velkým penězům zejména díky hliníkovému průmyslu. Spojené státy uvedly, že byl zapojen do praní špinavých peněz, úplatkářství a vydírání. Dokonce si prý objednal i vraždu a měl vazby na ruskou organizovanou zločineckou skupinu. Oligarcha veškerá obvinění dosud odmítá.

V roce 2008 utrpělo jeho jmění značné ztráty kvůli finanční krizi, a proto potřeboval pomoc Putina. Jejich vztahy byly ještě ale minimálně rok poté napjaté. "V roce 2009 oligarchu Putin ponížil tím, že veřejně naznačil, že ukradl pero. Nyní se však zdá, že je již pár let opět v Putinově přízni," píše BBC. V Muellerově zprávě, kterou zhotovila americká vyšetřovací komise kvůli ruským zásahům do prezidentských voleb v USA, je popsán jako „úzce spřízněný“ s prezidentem.

Děripaska založil společnost pro zelenou energii a kovy En+ Group, která je kótována na londýnské burze cenných papírů. Svůj podíl v ní ale snížil pod 50 procent už v roce 2018, když byl vystaven americkým sankcím. Vlastní rozsáhlou nemovitost ve stylu art deco, Hamston House, v Surrey, kterou se snaží za 18 milionů liber (půl miliardy korun) prodat od doby, kdy se anglo-ruské vztahy rapidně zhoršily kvůli otravám Skripalových. Vlastní také jachtu Clio, která byla ve středu viděna na Maledivách.

Na rozdíl od mnoha sankcionovaných oligarchů vyjádřil Děripaska svůj názor na válku jasně a hlasitě. Na sociálních sítích volal po míru. „Vyjednávání musí začít co nejdříve!“ napsal.

Igor Sečin

hodnota jmění neznámá

sankciován EU a USA

Dle Evropské unie, která na něj 28. února uvalila sankce, je spojení mezi Igorem Sečinem a Vladimirem Putinem dlouhodobé a hluboké. Říká se, že je jedním nejvěrnějších a nejbližších poradců ruského prezidenta, stejně jako osobním přítelem. Předpokládá se, že jsou tito dva v každodenním kontaktu.

Igor SečinZdroj: Wikimedia Commons, Пресс-служба Президента России, CC BY 3.0

Sečin jde ve svém byznysu téměř přes mrtvoly, své konkurenty a protivníky nemilosrdně odsouvá na vedlejší kolej. V ruském tisku je přezdíván jako Darth Vader. Uniklý telegram z americké ambasády v roce 2008 ho popsal jako „tak temného, že se o něm vtipkovalo, že možná ve skutečnosti ani neexistuje. Vypadal spíše jako nějaký mýtus nebo strašák, který Kreml vymyslel, aby vyvolal strach“.

Sečin strávil svou kariéru střídáním zaměstnání v politice a podnikání, někdy zastával vedoucí pozice v obou současně. Když byl Putin premiérem, stal se místopředsedou vlády a nyní řídí ropný gigant Rosněfť.

Vazby Putina a Sečina jsou dlouhodobé. Pracovali spolu v kanceláři starosty v Petrohradu už v 90. letech a všeobecně se má za to, že byl členem obávané zpravodajské služby KGB, i když to nikdy otevřeně nepřiznal.

Protože je jeho sídlo v Rusku, nikdo neví, jakým majetkem ve skutečnosti disponuje, ale Francouzi mu již zabavili obří jachtu Amore Vero. Kromě této “rybky v moři“ je většina jeho majetku v zámoří nedohledatelná. I proto může být velmi těžké nebo dokonce nemožné vystopovat a zmrazit jeho další majetek.

USA na něj uvalily sankce již v roce 2014, oligarcha je v zápětí označil za zcela neoprávněné a nezákonné. Nové sankce proti němu oznámily 24. února.

Alexej Miller

hodnota jmění neznámá

sankcionován USA

Alexej Miller je dalším starým přítelem Vladimira Putina. I on postavil svou kariéru na loajalitě k prezidentovi, kterou budoval už od devadesátých let, kdy byl Putinovým náměstkem ve výboru pro zahraniční vztahy v rámci kanceláře starosty Petrohradu.

Alexej MillerZdroj: Wikimedia Commons, Kremlin.ru, CC BY 4.0

Od roku 2001 řídí nesmírně mocnou státní plynárenskou společnost Gazprom. Jeho jmenování však tehdy bylo překvapivé a všeobecně se předpokládá, že pouze plní příkazy svého šéfa a přítele. Americký velvyslanec v Moskvě popsal v roce 2009 Gazprom jako neefektivní, politicky motivovaný a zkorumpovaný podnik.

Po anexi Krymu, v roce 2014, Miller sankcionován nebyl, když však v roce 2018 přibyl na sankční seznam USA, řekl, že je hrdý. „Nebyl jsem zařazen na první seznam, kvůli tomu jsem měl dokonce pochybnosti, že dělám něco špatně. Ale nakonec jsem byl zařazen na další seznam, to znamená, že dělám všechno správně,“ řekl tehdy.

Jeho majetek mimo Rusko se zdá být nedohledatelný a navíc neexistují žádné informace o jeho čistém jmění.

Petr Aven a Michail Fridman

odhadované jmění Avena zhruba 113 miliard korun, jmění Fridmana zhruba 297 miliard korun

sankcionování EU

Evropská unie popisuje Petra Avena jako jednoho z nejbližších Putinových oligarchů a Michaila Fridmana jako hybatele Putinova vnitřního kruhu lidí. Tito dva muži mají kromě obrovského jmění a Putinovy náklonnosti společnou ještě jednu věc. Založili Alfa-Bank, největší soukromou banku v Rusku.

Petr Aven a Michail Fridman (vlevo a uprostřed)Zdroj: Wikimedia Commons, LetterOne Group, CC BY 2.0

Americká Muellerova zpráva uvádí, že Aven se s Putinem setkával v Kremlu přibližně čtyřikrát do roka. Na těchto schůzkách probírali obvykle různé Putinovy návrhy, kterými se následně musel Aven řídit, protože pokud by tomu tak nebylo, mělo by to pro něj fatální důsledky.

Michail Fridman, jehož jmění se odhaduje na zhruba 12,6 miliard dolarů (296 miliard korun), žije v Londýně v domě vedle kriketového hřiště Lord's Cricket Ground a také vlastní obrovskou nemovitost Athlone House v severním Londýně, za kterou v roce 2016 zaplatil 65 milionů liber (2 miliardy korun).

V roce 2016 byli oba varováni Putinem, aby chránili své zájmy a majetky před budoucími sankcemi. Tento týden dvojice odstoupila z investiční skupiny LetterOne se sídlem v Londýně, kterou založili téměř před deseti lety. Jejich akcie totiž byly 28. února zmrazeny sankcemi EU. Aven také odstoupil z funkce člena správní rady Královské akademie v Londýně.

Oba podnikatelé uvedli, že se proti falešnému a nepodloženému obvinění, kvůli kterému na ně byly sankce uvaleny, budou všemi možnými způsoby bránit.