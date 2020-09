Každá cesta doprovázející politika je časový stres, kde novináři jsou jen doplněk, který musí být tam, kde je to nutné a současně vhodné. Vše se řídí minutovníkem delegace. Ten se však často mění. Na novináře a jejich práci se v něm nemyslí a tak je většina takových cest plná stresu, nevyspání, hledání spojení a rychlého psaní na koleně, nebo někde na chodbě paláců a úřadoven.

Ze země, do níž jedete mnoho nevidíte. Ale zase se dostanete do míst, kam byste se bez daného politika jako novinář nedostali. Třeba do soukromé luxusní rezidence ázerbájdžánského prezidenta na břehu Kaspiku.

Světový lídr v boji s covid-19

Zažil jsem jak jsem už předeslal ledacos. Ale to, abych musel absolvovat dva koronatesty předem a další tři mě ještě během příštího týdne čekaly, to jsem ještě nezažil. Ani situaci, kdy má delegace svůj vlastní hotel, který nesmí opouštět, kdy je zákaz kdekoli se pohybovat po Tchaj-wanu mimo oficiální program. A kdy mě čeká týden, během něhož, snad s výjimkou jídla a čistění zubů, nesundám z úst roušku. Už to bude při tropických vlhkých 33 stupních v Tchaj-pej zážitek.

Zdroj: Deník/Luboš Palata

Letadlo tchajwanských aerolinií před odletem z Prahy

To vše se děje přesto, že je Miloš Vystrčil nejočekávanější návštěvou Tchaj-wanu za posledních padesát let, protože takto vysoce postaveného představitele evropského státu tu padesát let neměli. Jenže koronavirová pandemie je takovým rizikem, že si Tchaj-wan prosadil tato drsná omezení.

Chrání tím především sebe. Česko je z pohledu Tchaj-wanu v tomto směru riziková země. Tchaj-wanu se totiž už v květnu podařilo virus téměř vymýtit, na celém ostrově bylo během epidemie jen 487 případů a covid-19 zde způsobil jen 7 úmrtí. V zemi je jen 28 aktivním případů a od počátku května na nemoc nikdo nezemřel.

A to vše bez uzavření ekonomiky a za růstu, nikoli propadu hospodářství. Už to samo o sobě je důvod, proč se o tuto zemi zajímat, proč ji navštívit. I se všemi těmi koronatesty a s vidinou týdne prožitého jen v rouškách.

Deník spolu se zpravodajským serverem Deník.cz vám prostřednictvím našeho zpravodaje Luboše Palaty budou od soboty přinášet celý týden pravidelné exkluzivní zpravodajství a reportážní postřehy z historicky významné cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Buďte u toho a vyhrajte s Deníkem!



VÝHERNÍ SERIÁL O TCHAJ-WANU

Od soboty 29. srpna poběží celý týden jak v tištěném Deníku, tak zde na našem webu seriál představující tento krásný asijský ostrov v Tichém oceánu. Na konci seriálu, v sobotu 5. září, bude zveřejněn test o Tchaj-wanu. Zapojte se do něj i vy! Pravidelně nás celý týden čtěte a zvýšíte šanci na výhru. Deset z vás se může těšit na zajímavé ceny pocházející přímo z Tchaj-wanu.



MIMOŘÁDNÁ CESTA

Cesta druhého nejvyššího ústavního činitele, předsedy Senátu Vystrčila je historická z hlediska Česka, Tchaj-wanu, ale i světové diplomacie. Jde o nejvýznamnější evropskou návštěvu Tchaj-wanu za posledních padesát let. A na jaká témata se můžete v Deníku těšit? Podívejte se do našeho přehledu.