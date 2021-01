Americký prezident Donald Trump den před koncem svého mandátu udělil milost svému bývalému hlavnímu stratégovi Steveu Bannonovi, který čelil obvinění z podvodu v souvislosti se sbírkou na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Bannon se stal v úterý večer jedním ze 73 příjemců prezidentské milosti, píše zpravodajská společnost BBC. Na seznamu dále figuruje jeden ze spolupracovníků první Trumpovy volební kampaně Elliott Broidy nebo rapper Dwayne Carter známý jako Lil Wayne.

Bývalý hlavní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon | Foto: ČTK / ČTK

Kromě 73 milostí končící prezident také 70 lidem zmírnil jejich tresty. Mezi omilostněnými není Trumpův právník Rudy Giuliani, nikdo z Trumpových dospělých dětí, ani samotný šéf Bílého domu. Trump teoreticky může kohokoli včetně sebe omilostnit až do dnešního poledne východoamerického času (18:00 SEČ), kdy jeho funkční období skončí, podle listu The New York Times (NYT) ale činitelé z jeho okolí uvedli, že nic takového neočekávají.