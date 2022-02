„Je to speciální datum, snoubenci hodně žádané. Mám potvrzených sedm svateb. Většina bude v obřadní síni, ale oddávat se bude také na zámku,“ potvrzuje velkou poptávku budoucích novomanželů po zajímavém datu jirkovský oddávající a zastupitel Josef Šebek.

„Bude to něco zvláštního, i pro mě. Oddávám často, ale takové datum je prostě zajímavé, něčím výjimečné. Nepoužívám nikdy stejnou řeč, vždy je jiná, pro každý pár si připravuji speciální, tentokrát to tak bude také. Navíc bych ale rád do své řeči nějak zakomponoval to speciální datum, určitě se tam objeví,“ pokračuje Josef Šebek.

Obrovský zájem hlásí i z dalších matrik v Ústeckém kraji, svateb budou v ten den desítky. Budoucím novomanželům nevadí ani to, že budou mít obřad ve všední den, což jim může zkomplikovat například zvaní hostů. „Úterý jim nevadí. Prostě chtějí toto datum,“ potvrzuje Zuzana Voltrová z kadaňské matriky.

A proč datum plné dvojek láká? Podle numerologů je to totiž dobré znamení. Co jde do páru je údajně dobré. Navíc datum 22. 02. 2022 je takzvaný palindrom. Číslo, které lze číst stejně z obou stran. U řady lidí to vyvolává magickou atmosféru.

A když někdo nevěří na numerologii? Když už nic jiného, nebude těžké si v budoucnu vzpomenout, kdy svatba vlastně byla. „Ti chlapi to budou mít jednodušší, bude se jim to dobře pamatovat,“ přidává praktickou stránku věci v jedné z diskuzí na sociálních sítích Pavel Holata.

Další dvojku ukáží hodiny

„Máme na toto datum šest svateb. Zájem byl opravdu velký. Jednu svatbu máme dokonce ve dvě odpoledne, tam je další dvojka,“ informovala žatecká matrikářka Drahuše Laiblová. Pár dní předtím, v další dobře zapamatovatelné datum 2. února, naopak v Žatci neměli svatbu žádnou.

V ústecké obřadní síni je 22. února naplánováno osm svateb. Další dva sňatky se odehrají v Litoměřicích, velkou poptávku potvrzují i další města. V Kadani se bude oddávat na hradě i v parku. „Hodně párů mělo zájem. Máme naplánovaných devět svateb,“ potvrdila Zuzana Voltrová.

Matrikáři z Ústeckého kraje v poslední době potvrzují také trend, kdy se sňatky čím dál častěji nekonají v obřadních síních. Na Teplicku se například stále více oddává na hradě v Krupce, nebo mezi golfovými jamkami či na hradě Doubravka v Teplicích. Anebo mezi exotickými rostlinami v botanické zahradě. Na Lounsku je velmi oblíbený nedokončený chrám v Panenském Týnci. Na Litoměřicku jsou hojně vyhledávané zámky v Budyni nad Ohří, Ploskovicích či Libochovicích, ale také hora Říp.

Na Děčínsku novomanželé vyhledávají Belveder u Labské Stráně, čas od času také Dolský mlýn. Na Ústecku pak například Rytířský sál na Střekově nebo zámek ve Velkém Březně.