Kamila Zatloukalová z Teplic bude muset hodně plánovat, aby zvládla všech čtyřiašedesát cílů letošní dobročinné výzvy. A to nejen nejblíže bydlišti v Krušných horách, další jsou totiž i v Jeseníkách nebo Beskydech. „Jen o víkendech se to stíhat nedá, někdy to chce vyrazit i v týdnu. Důležitá je motivace. Ráda chodím s kamarádkou na východ nebo západ slunce,“ říká příležitostná turistka, která chce splnit aspoň výzvu 32 vrcholů Krušných hor.