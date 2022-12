Teplicko je ponořeno do atmosféry adventu. Co nabízejí vánoční trhy?

Vánočně laděné vystoupení, Mikulášská show, létající anděly, betlém, stánky všeho druhu. Nejen to ještě do Zlaté neděle slibují letošní Vánoční trhy na náměstí Svobody v Teplicích. Po letech, kdy do pořádání trhů napříč republikou neslavně zasahoval covid, si mohou zájemci opět znovu vychutnat tu pravou předvánoční atmosféru.

Kliknutím zvětšíte

Vánoční Teplice. Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Jarmark na náměstí před Galerií odstartoval prvním adventním víkendem, ale programová nabídka tu zdaleka nebyla vyčerpána. Včetně denní nabídky stánkového prodeje a víkendovým doprovodným programem. Adventní trhy tu potrvají až do 23. prosince. 4. prosince bude od 16 do 18 hodin na programu Petra Börnerová Band (CZ/SK), Hambaeros. O den později je pak pro děti nachystána Mikulášská nabídka města, o kterou se postará Divadlo V Pytli. Připraveno je také vystoupení tanečního studia Viva Jump a přijedou také Bolly Ladies. K jedné z tradic předvánočního času se město vrátí v sobotu 10. prosince. To se na náměstí z výšky snesou andělé. Zapište si do kalendáře, že slet bílých nebeských stvoření s doprovodným programem začne v 16 hodin. V neděli pak přijede zazpívat Lenka Slabá a Triolla, v programu je v tento den doplní Audite silete. FOTO: Strom před teplickou Galerií vyrostl v Novosedlicích, už se rozsvítil I v letošním roce bude město Teplice zdobit několik vánočních stromů. Kromě toho největšího na náměstí Svobody se rozsvítí vánoční strom na Zámeckém náměstí, na Benešově náměstí bude ozdoben jako každý rok živý strom. „V minulosti zdobilo město Teplice až sedm vánočních stromů. Potřeba je souměrně rostlý strom s dobrým přístupem pro techniku. Letos se podařilo díky dárcům zajistit dva takové stromy,“ uvedl mluvčí města Robin Röhrich. Podle informace z magistrátu vánoční strom na náměstí Svobody vyrostl letos v zahradě domu v Novosedlicích, Zámecké náměstí ozdobí strom od dárce ze Lbína. Vánoční stromy už svítí i v dalších obcích i městech Teplicka. Někde i tam předvánoční čas doplní různé doprovodné programy. Například v Bílině mají naplánované vánoční koncerty. 11. prosince v Kostele sv. Petra a Pavla vystoupí žáci z bílinské umělecké školy. 15. prosince rozezpívá bílinské divadlo Janek Ledecký. 18. prosince v kostele vystoupí Mužáci z Kobylí. U Olympie v Srbicích patří k tradičním lákadlům v předvánočním čase bruslení na venkovní umělé ploše. Nejinak tomu bude přes zimní období v letošním roce.

