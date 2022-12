Šéfka teplické neurologie Marta Vachová se od roku 1996 stará o pacienty s roztroušenou sklerózou. V Teplicích působí prakticky od dokončení studia medicíny. Teplická nemocnice je díky práci Marty Vachové a jejího týmu už řadu let na seznamu vysoce specializovaných center pro léčbu této nemoci. „Máme dnes moderní léky, které tu nemoc zpomalí tak, že je vlastně zastavená,” říká paní primářka o nemoci, která postihuje centrální nervový systém a způsobuje poruchy hybnosti, citlivosti či poruchy rovnováhy. Za svou práci a nadstandardní péči o pacienty Marta Vachová už v minulosti získala několik ocenění.

Nyní přišlo prvenství v soutěži Anděl mezi zdravotníky 2022. Slavnostní vyhlašovací večer se uskutečnil v sobotu 27. srpna v náchodském divadle. Účastnil se jej tam i ředitel teplické nemocnice Tomáš Hrubý. O prvenství Marty Vachové mezi dvanáctkou finalistů rozhodla odborná porota. Předání šeku proběhlo v těchto dnech v Teplicích. „Ocenění vnímám jako ohodnocení nejen mojí práce, ale dlouhodobého snažení celého našeho týmu na teplickém neurologickém oddělení a v RS centru. Nikdy nechci mít pocit, že má práce je rutina. Mluvit s našimi pacienty a vyslechnout je, to je právě to hlavní, co považuji za nesmírně důležité. Snažíme se být pro ně spíše jakýmisi průvodci. Přátelský přístup je osvědčeným receptem a díky tomu centrum dobře funguje,“ uvedla Marta Vachová.

Anděl mezi zdravotníky. Primářka z teplické nemocnice získala ocenění

Problematice roztroušené sklerózy se tato žena věnuje prakticky od školy. Její úsilí vedlo v roce 2005 k zařazení původní ambulance pro RS do sítě RS center, kterých je v České republice patnáct. Jako vedoucí lékař tohoto centra vysoce specializované péče pracuje doposud. Centrum kromě standardní léčby poskytuje nemocným i možnost účasti v mezinárodních studiích s novými léky pro nemocné s RS. V tomto směru MUDr. Marta Vachová zastává funkci hlavního investigátora od roku 2006.