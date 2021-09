Také to znáte? „Život si namalujeme krásně jako velikonoční vajíčko. Přesně tak, jak by měl vypadat podle našich představ. Jenže pak se ale v jeho průběhu najednou objeví nějaký koledník, který vajíčko vezme a sežere!“ Takovou větou z reality naznačující nevšední životní příběhy uvádí svoji knižní prvotinu Andrea Pekárnová z Teplic.

Andrea Pekárnová. | Foto: Se souhlasem Andrey Pekárnové

Jednoho dne si sedla a vše, co se jí honilo hlavou, sepsala. „Navedla mě na to moje kamarádka. Říkala mi, že těch zážitků je na celou knihu. Tak jsem zasedla na židli a začala ťukat do počítače,“ říká Tepličanka.