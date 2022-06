Zdroj: Archiv respondentaRadek Tomšů

meteorolog, Teplice

Hlavní téma celé kampaně bude asi koupaliště a určitě také bezpečnost v určitých částech města. Řešit by se mělo koupaliště, jehož cena, zdá se, neúměrně roste. Také by měla být více vidět městská policie na místech, která se obecně považují za problematická. Řešit by se mělo zlepšení infrastruktury, což znamená například opravy a kvalita silnic, chodníků a dětských hřišť. Město by mělo výrazně zvýšit příspěvek na teplickou fotbalovou mládež. Protože je to jedno z nejdůležitějších sportovních zázemí v kraji, a byla by velká škoda přijít o tak významnou sportovní výchovu mládeže.