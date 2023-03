Zdroj: se souhlasem Lenky ZajícovéLenka Zajícová

32 let, prodavačka, Louny

Ano, slova WTF nebo OMG jsem už slyšela u svých dětí a jejich kamarádů. Občas tak mluví, hlavně při hraní počítačových her. Vím, že to jsou zkratky anglických vět. WTF je What The Fuck? Tedy Co to má sakra znamenat? OMG je zase Oh My God tedy Ó můj Bože. Sama to nepoužívám. Když slyším nějakou zkratku, které nerozumím, zeptám se dětí, co znamená.