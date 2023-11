Soud uznal exposlance, absolventa Gymnázia Teplice a bývalého radního Teplic Dominika Feriho vinným v případu, v němž byl obžalovaný ze znásilnění. Dostal tři roky, verdikt ale zatím není pravomocný, Feri se odvolal.

Soud s Dominikem Ferim - 2. listopadu 2023 | Video: Deník/Eliška Stodolová

Obvodní soud pro Prahu 3 dnes vynesl rozsudek (píšeme ZDE) v případu bývalého poslance Dominika Feriho.

Takto aktuální dění okolo Dominika Feriho okomentoval jeho bývalý pracovní stranický kolega v Teplicích Petr Měsíc (TOP 09). Byl to právě on, kdo ho k politice vlastně přivedl: "Když jsem v roce 2014 oslovil Dominika Feriho a nabídl mu místo na kandidátce, byl to ještě príma kluk, který se vymykal okolí svých vrstevníků svými aktivitami a na jeho mladý věk i rozumem a charismatem. Poté, co jsem se vzdal mandátu zastupitele a z Dominika se díky tomu stal nejmladší radní v republice, si všichni mysleli, že je to začátek nové politické hvězdičky. Již v té době jsem o tom ale začal pochybovat a začaly převažovat spíše obavy, aby to všechno ustál," vzpomíná Měsíc.

"Bohužel, se potvrdilo, že rychlý vzestup byl začátek tvrdého pádu. Dominik se prostě, alespoň z mého pohledu, velmi rychle změnil. Poznal jsem to i já v odtažitém až arogantním chování k mé osobě. Pocit rostoucí popularity v něm mohl vyvolat dojem, že si může dovolit víc, než ostatní a že mantinely pro jeho chování jsou nastaveny šířeji. A to je právě ten křehký led, který se pod ním nakonec prolomil," pokračuje Měsíc.

"Nemohu hodnotit jeho současnou kauzu, neboť mám informace pouze z médií, případně z okolí Dominika Feriho. Tento případ řeší a právě rozhodl soud. Ale jeho vztah a chování k ženám v minulosti může mít souvislost s jeho postupně se tvořícím pocitem neohrozitelnosti. Pokud se ale uvedené činy staly, je nepodmíněný trest zcela na místě. Přeji mu každopádně, aby jej tato zkušenost vrátila zpět na zem a aby v budoucnu dokázal, že je zase tím pokorným a rozumným mladým mužem, jakého si pamatuji z roku 2014. Předpoklady k tomu stále má. Záleží jen na něm."

Oslovili jsme také bývalého teplického zastupitele a dnes náměstka ústeckého hejtmana Jiřího Řeháka. V době působení Dominika Feriho na teplické radnici byl Řehák za Volbu pro Teplice v opozici. "Raději bych to komentoval až po předpokládaném odvolání Dominika Feriho, ale již teď je tento rozsudek přelomový. Čtu to i tak, že se společnost mění a je netolerantní k sexuálnímu násilí. Mám důvěru v justici a jestliže soudkyně dospěla k tomu, že je Dominik Feri vinen, tak je rozsudek spravedlivý."

"Beru to jako provinění člověka a nevidím v tom žádnou politickou kauzu," zareagoval na kauzu tehdejší i současný teplický zastupitel Adam Souček ze Stranu zelených. Ve svém komentáři shrnul, že pokud soud uznal na základě důkazů, že Dominik Feri je vinný, je jasné, že v takovém případě bude trest následovat. A že vzhledem k provinění nepůjde jen o podmíněný trest.

