Ondřej Vít, lékař, Žatec

Zdroj: Deník/Zdeněk Plachý

Co říkáte na to, že v Ústeckém kraji nemohou stále praktičtí lékaři očkovat, protože nemají čím? Jaký zájem o očkování ve vaší ordinaci máte?

Říkám na to, že je v tom chaos. Očkování není organizačně zvládnuté. Pokud by praktičtí lékaři vakcíny dostali, každý by své zaregistrované pacienty naočkoval celkem rychle. Pokud mohu mluvit za ty své, mají o očkování zájem. Neznám nikoho, kdo by vakcínu odmítal. Očkování je teď to jediné, co nám pomůže.