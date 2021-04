Kamila Zatloukalová Zdroj: Archiv respondenta

Testy mi nevadí, roušky by být nemusely. Dcera to ale přežila už dříve, přežije to i teď. Problém máme se školkou a mladšího dítěte. Nestíháme ji. Potřebuji v 6 hodin ráno odjíždět do práce a školka požaduje, aby dítě přivedl jen zákonný zástupce (otec, matka). Vyčkal tam 15 minut, dokud nebude výsledek testu, a teprve poté může odejít. Což je pro nás prostě nereálné. Takže zatím netuším, jak to bude.