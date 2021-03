Jana Vágnerová Zdroj: Archiv respondenta

V Teplicích jsem se narodila a osud tomu chtěl, abych tu zůstala a založila rodinu. Mám to tu moc ráda i díky skvělé poloze, je to kousek do přírody, na hory, ale třeba i do Prahy. Líbí se mi lázeňská historická část. Co se mi na Teplicích nelíbí, jsou samozřejmě místa nebo čtvrti, kde se běžný člověk necítí úplně bezpečně. Nelíbí se mi také potulující se partičky hlučných a často i sprostých bezdomovců, kteří často okupují lavičky v parcích.