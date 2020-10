Jak jste spokojený s výsledkem voleb?

Jsem spokojený, myslím, že jsme posílili o tři procenta oproti výsledku před čtyřmi lety. Je to dobrý signál, že Ústecký kraj má stoprocentně ještě šanci na to, aby byl zachráněn.

Zdroj: DeníkZačali jste už jednat s některou ze stran, které také uspěly ve volbách?

Už jsme začali vyjednávat s druhou ODS. Uvidíme, jak budou jednání pokračovat dál.

Získali jste méně mandátů, než nyní drží ANO v opozici, považujete to oslabení?

Přišli jsme o tři mandáty, ale zase se do zastupitelstva dostala další uskupení, bude rozmanitější. Doufám ve víc nápadů a hlavně ve víc pracovitých lidí, aby pro tento kraj něco udělali.

S čím jdete do vyjednávání o budoucí koalici?

Chceme tento kraj posunout. Jdeme tam, abychom zlepšili zdravotnictví, školství, dopravu, zdravotní prostředí a další a další věci.

Jsou v tuto chvíli jasné nějaké detaily ohledně složení příští vlády kraje?

Nejsou, je to otázka vzájemných vyjednávání v dalších dnech.

Jak rychle chcete mít novou vládu kraje?

Není to otázka rychlosti, chci, aby ta vláda byla hlavně stabilní.

Budete trvat na místě hejtmana?

Jestli si to můžu dovolit při své skromnosti, s naším vítězstvím budu trvat na tom, abych byl hejtmanem.

Jak hodnotíte letošní účast při krajských volbách, která dokonce přesáhla i přes pandemii tu před čtyřmi roky?

Sice ji přesáhla a kvůli koronaviru se tomu částečně divím. Pořád je to ale i celorepublikově hodně málo a docela mě mrzí, že lidé, kteří nejvíc kritizují, nejdou k volbám, a účast je pořád nízká.

Je někdo, s kým se o příští koalici bavit nebudete?

Není nikdo takový, i na začátku jsem říkal, že chci mluvit úplně se všemi. I kvůli tomu, že všichni budou zastupitelé.

Budete dál poslancem parlamentu?

Také jsem už na začátku říkal, že pokud se stanu hejtmanem, je to práce na plný úvazek a poslanecký mandát složím.

Pokud se stanete hejtmanem, co vás bude čekat za první kroky?

Budeme se muset soustředit na situaci kolem Covidu, to je to důležité, to je to, co nás všechny trápí. A vzhledem ke konci roku se budeme muset připravit na rozpočet.

Chcete znovu projednat, případně revokovat nějaká poslední usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje?

Nemyslím si, že půjdeme cestou revokací, ale budeme muset kolegům představit náš scénář ohledně Lužické nemocnice. Myslíme si, že by se měla zařadit pod Krajskou zdravotní. Ten nelogický krok, že je pod Krajskou majetkovou, trápí asi všechny. Musíme dořešit i nemocnici v Litoměřicích, protože i když se podepsala smlouva o převodu na Krajskou zdravotní, je tam pořád těch 150 milionů dotace, které zatím nejde převést. Doufáme, že se nám to podaří vyřešit v poslanecké sněmovně.

Jak hodnotíte nízký výsledek komunistů, kteří v kraji dosud vládli?

Očekávali jsme to, voličská základna KSČM stárne a je vidět, že neumí oslovit mladé. Jejich výsledek je výsledek jejich práce. Netroufám si soudit, jaký vliv mělo, že nekandidoval stávající hejtman Oldřich Bubeníček. Ale je velice oblíbený, zkušený a férový a možná jim to uškodilo.

Je možné, aby se opakovala situace před čtyřmi lety, kdy ANO také vyhrálo volby s velkým náskokem a přesto skončilo v opozici?

Vyloučeno není nikdy nic, stát se to může. Ale já doufám, že s tím, že jsme získali nejvyšší počet mandátů, se to nestane.