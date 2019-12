Někdo se o víkendu vydal na hory, jiný do bazénů pod střechu. V teplickém Aquacentru bylo jedno z posledních plavání letošního roku.

Aquacentrum v Teplicích. | Foto: Deník / Petr Málek

Jak mají otevřeno? V pondělí je hala kvůli školním prázdninám otevřená mimořádně už od 9 hodin do 21 hodin. Na silvestra bude otevřeno do 14 hodin a na Nový rok od 13 do 21 hodin. A pozor, na rok 2020 Aquacentrum mění ceny. Hodina v Dětském světě přijde dospělého na 100 korun. Dítě to bude mít za 80 korun. Zachována zůstává možnost rodinných vstupenek. Aktuální kompletní ceník najdete na stránkách Aquacentra.