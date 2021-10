/FOTO/ Teplické muzeum nabídlo v sobotu 16. října návrat do historie. Šestnáctý říjen totiž patřil Mezinárodnímu dni archeologie. A právě do něj se zapojilo i Regionální muzeum v Teplicích, které sídlí na zámku.

Mezinárodní den archeologie na teplickém zámku. Sobota 16. října 2021 | Foto: Deník/Petr Málek

Inspirativní byla zastávka na nádvoří, kde mohli návštěvníci proniknout do technik, které z novodobých papírů dělají letité listiny. Je to jednoduché, k „zestaření“ papíru postačí instantní káva, voda, trouba a ještě aviváž jako závěrečný ustalovač pro vytvoření simulace voskového nádechu. Lidé se mohli podívat také na některé exponáty a nahlédnout do historie Teplic.