Devětačtyřicetiletá Lenka z Duchcova sedí v plavkách na dece u jezera Barbora a obklopena zelení si vychutnává květnový sluneční žár. Rekreantka tu ale není jen kvůli opalování. Hlavní je blízkost vody. „Vždycky tu byla nejčistější,“ řekne hrdě o Barboře, která vznikla před půlstoletím zatopením uhelného lomu. „Já sem chodím pořád, i v zimě. Barbora je moje srdcovka a mám to sem blízko. Buď jedu na kole, nebo autem,“ dodá žena. Kdyby záleželo na ní, areál by moc nemodernizovala. „Takhle by to mohlo zůstat. I bez atrakcí je to tady v létě narvané,“ svěří se Lenka, která má raději klid.

„Lidi sem jezdí dál, hlavně kvůli přírodě. Nevidí chemičku ani teplárnu. Ze všech místních jezer, které vznikly zatopením šachet, máme nejlepší výhled. To je devíza Barbory. Ty Krušné hory s Bouřňákem, na který koukáte, to nemá chybu. Sem když přijedou Holanďané, tak si myslí, že jsou v Itálii. I voda je tu fantastická,“ říká provozovatel. Každé ze tří jezer má své příznivce, ale výhodou Barbory je kromě výhledů nerušených průmyslem také nabídka ubytování. Využívají toho i turisté z Německa, Švédska, USA či Kanady. „Měli jsme tu i Izraelce a Australany,“ dodává Tetřev.

Aby si kemp udržel klientelu a přilákal další rekreanty, nabízí od května řadu novinek. Nejviditelnější změnou je možnost ubytování v jedné z pěti nově postavených chatek s pěti lůžky a venkovní zastřešenou verandou s posezením. Uvnitř je i lednička, rychlovarná konvice, indukční vařič a nádobí. U chatek stojí dokončené toalety s umývárnou a hřiště na plážový volejbal. Zároveň se rozjíždí rezervační systém na novém webu.

Co nejméně trápení s ubytováním

Cílem je, aby si host po obdržení kódu sám otevřel elektronickou bránu a ubytoval se s co nejmenší asistencí personálu. Atraktivitu kempu mají zvýšit také lépe dostupné elektrické přípojky pro karavany či obytné přívěsy a kamerový systém. Pocit soukromí ve vyhrazených boxech zvyšují vysázené živé ploty. A na pláži, za plotem kempu, je opravené molo. „Teď se modlím, aby počasí bylo hezké a investice do kempu se postupně vracela,“ říká Tetřev, který očekává zvýšení návštěvnosti.

V kempu si lze půjčit paddleboard či šlapadlo, ale provozovatel by uvítal na jezeru také vodní atrakce nebo velké molo s vnitřním bazénem. Chybí i cyklostezka z Teplic a Duchcova, aby rodiny s dětmi nemusely jezdit na kolech po silnici. Podle Tetřeva by Barboře pomohla rovněž okružní cesta s naučnou stezkou či in-line dráhou pro bruslení. V tomto ohledu jsou lépe vybavena například jezera Most a Matylda v Mostě. „Proto se rád jezdím inspirovat do Mostu,“ tvrdí Tetřev.

Podle něj má rozvoj jezer budoucnost, protože zájem o trávení volného času v přírodě neklesá a s pestřejší nabídkou služeb naopak poroste. Nevýhodou jezera Barbora je, že leží na katastrech menších obcí, které si nemohou dovolit větší investice třeba jako město Most. Tetřev jako soukromý nájemce menší části území na všechno sám nestačí, i když mu pomáhá jachtařský klub, od kterého si pronajímá kemp. Ten je však jen sezónní záležitostí, které se provozovatel věnuje ve svém volnu po hlavním zaměstnání - je ředitelem Sportarény Teplice. Na Barboře se musí spoléhat na brigádníky, protože na celý rok tam úvazek není.

Svazek obcí Barbora – Otakar

Navzdory různým omezením se Tetřev snaží Barboru dostat do stavu, aby držela krok s moderními rekreačními areály budovanými pro 21. století. Doufá, že tuto vizi se podaří uskutečnit ve spolupráci s nedávno založeným Dobrovolným svazkem obcí Barbora – Otakar, který vznikl za účelem prosazování společných zájmů. K nim patří systematický a efektivní rozvoji území v oblasti sportu a rekreace.

Pokud budou dotace, mohla by začít projektová příprava.

Před rokem 1989 nebyla u jezera skoro žádná rekreační infrastruktura. Jen duchcovští jachtaři si mohli v části dnešní pláže vybudovat svépomocí zázemí s loděnicí a klubovnou. Později u ní vznikl prostor pro kempování, který střídal nájemce. Tetřev areál převzal v roce 2011 a později si pronajal od obce pláž, kde může vybírat vstupné. Dělá to od června do konce léta. I letos budou brigádníci na několika vstupech prodávat lístky za stejné peníze jako loni - 80 Kč dospělí, 40 Kč děti a senioři. Cena zahrnuje celodenní pobyt na pláži, kde je několik objektů s občerstvením a stanice první pomoci. Protější břehy v zalesněné části jsou špatně přístupné a bez zázemí pro relax.