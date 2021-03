Autobusoví dopravci z Ústeckého kraje kvůli lockdownu omezili provoz svých dálkových linek do Prahy a zpět.

Autobusy společnosti Arriva. Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Krňávek

Zareagovali tak na vládní nařízení, která kvůli šíření koronaviru zakazují cestování mezi okresy, s výjimkou pracovních cest. Výletní cesty do Prahy tak nejsou ještě minimálně dva týdny možné, ubylo tedy cestujících. Třeba expresní spoje teplické Arrivy z Teplic do Prahy do odvolání vůbec nejezdí. Dopravce to uvedl na svých webových stránkách.