Vedení obcí s tím nic udělat nemůže, i ono se může pouze připojit ke stížnosti a lobbovat za své obyvatele. „Vzhledem k velkému počtu stížností na nedodržování jízdních řádů (zpoždění, vynechávání spojů, nedodržování trasy) ze strany nového dopravce linek DÚK (481, 482, 494) podalo vedení obce stížnost a žádost o okamžitou nápravu k rukám náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu, odboru dopravy Ústeckého kraje a vedení dopravce ČSAD Slaný,“ zmiňuje například vedení Proboštova.

V Hostomicích skladují sanitární techniku, vyrostou tu i další haly

Problémy ale mají i jinde. Ve Bžanech či ve Rtyni. Deník se tam o tom přesvědčil na vlastní kůži. Ve Rtyni dokonce nabízejí rodiče sdílenou dopravu dětí do školy. „Potřebujete někdo dostat dítko do školy do Žalan a nemáte auto nebo čas ho odvézt? Jezdím ráno s dětmi, tak bych nabídla ještě jedno místo v autě, případně bych se otočila 2x,“ reagovala na současný neutěšený stav Marie Růžičková ze Rtyně.

Ústecký kraj hrozí za problémy dopravci ČSAD Slaný pokutami. Důležité je ale prý hlavně teď zajistit, aby cestující marně nečekali na zastávkách. „Pokuty jsou samozřejmě ve smlouvě řešeny. Budeme se jim zabývat, až tahle situace odezní,“ řekl České televizi vedoucí dopravního odboru na krajském úřadu Jindřich Franěk. Cestujícím, kterým autobus nejede včas, krajský úřad prozatím doporučil, aby kontaktovali dispečink. Ten jim má pomoci najít jiný spoj. Denně také krajský úřad zveřejňuje, které spoje ten den nepojedou.

Plechovky můžete v Teplicích házet k petkám. Na třídicí lince je vytáhne magnet

Dopravce, který po Arrivě převzal od 1. prosince příměstskou dopravu na Teplicku, vysvětluje potíže aktuálním neplánovaným nedostatkem řidičů. Deníku se nepodařilo vedení společnosti ve čtvrtek přímo kontaktovat. V reportáži České televize už během středy 8. prosince na toto téma hovořila Kateřina Kratochvílová, která je předsedkyní představenstva mateřské společnosti ICOM Transport, pod kterou ČSAD Slaný spadá. „Na Teplicku máme velké problémy, které jsou způsobeny koronavirem, přesněji s nemocností a karanténou,“ řekla. Firma se podle ní snaží sjednat nápravu.

ČSAD Slaný vystřídala na Teplicku firmu Arriva City. Dopravní obslužnost si kraj objednal s ročním předstihem. Tehdy při výběrovém řízení nabídl dopravce ze Slaného nejnižší cenu.

Dvacet řidičů nepřišlo, další jsou nemocní

Ve čtvrtek 9. prosince odpoledne vydal Krajský úřad tiskovou zprávu, ve které je také vysvětlení ze strany dopravce. Zpráva vznikla po čtvrteční schůzce obou zainteresovaných stran v Ústí nad Labem. „Za celé vedení naší společnosti se omlouváme cestujícím, kterým nejetí autobusových spojů a dalších problémů s tím spojených zkomplikovalo jejich cestu do práce, do školy, k lékaři či na nákup. Zároveň se omlouváme vedení Ústeckého kraje. Problémy nastaly z důvodu špatného technického propojení odbavovacího systému a zároveň kvůli nedostatku řidičů. Před nástupem do nové oblasti Teplicka jsme měli nasmlouvaných dostatek řidičů k zajištění dopravní obslužnosti. I přes podepsané pracovní smlouvy jich dvacet nenastoupilo. Tento problém řešíme zápůjčkou řidičů v rámci koncernu ICOM transport a vedle toho cílenou náborovou kampaní. O víkendu nastoupí noví řidiči, kteří pomohou aktuální situaci na Teplicku stabilizovat. Dalším problémem je současná epidemická situace kolem viru Covid 19, kvůli které v současné době evidujeme v celém našem koncernu 150 řidičů v pracovní neschopnosti. Dále posilujeme oblast IT, která zajišťuje online 24hodinovou podporu pro řidiče, a dispečink jsme posílili o dva zkušené dispečery, kteří zabezpečí plánování a plynulý provoz,“ uvedl zástupce vedení společnosti ČSAD Slaný Jan Varhaník.