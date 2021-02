Právě sem chce vedení Teplic na své pozemky umístit nový atletický stadion. Mohl by být i na Hvězdě Trnovany, kde atletický klub už dříve působil. Do uvažovaných, rozměrem vhodných ploch ve městě architekti původně zařadili ještě prostor po bývalém Svazarmu na Dolinách, ale z urbanistického hlediska včetně napojení na stávající infrastrukturu není tato lokalita příliš vhodná.

Prostory, kde by nový stadion mohl být, představil v pondělí 22. února architekt Petr Sedláček. Pro prezentaci v teplickém zastupitelstvu ho oslovilo vedení města. „Ploch, kde by taková stavba mohla být, ve městě příliš není. Vyžaduje to místo minimálně 200 x 200 metrů. Ohled je třeba brát také na to, zda jde o městské, nebo soukromé pozemky,“ uvedl Sedláček.

Nový sportovní stánek chce město vybudovat za přibližně 100 milionů korun. „Je počítáno s tím, že by vedle atletického stadionu zároveň stála malá hala pro basketbal, volejbal a další halové sporty. K financování bychom kromě dostupných vlastních zdrojů chtěli využít dotaci od Národní sportovní agentury,“ sdělil náměstek teplického primátora Jiří Štábl (ANO). Zadlužit se kvůli tomu město nemusí, má na účtu rezervu z minulých let.

„Samotné umístění stadionu a jeho konečné parametry, podle kterých bude následně vytvořena projektová dokumentace na konkrétní lokalitu, budou ještě věcí konzultací a diskuzí, jak v rámci rady, tak i zastupitelstva. Předpokládám i diskuzi s veřejností,“ podotkl náměstek primátora. Váhat v tom ale město nehodlá. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání v roce 2020 odsouhlasilo rozpočet, kde je už zahrnutá finanční položka na projektovou dokumentaci k atletickému stadionu ve výši 4 miliony korun.

Potřeba atletického stadionu pro město, kde žije 50 tisíc lidí, je podle Štábla neoddiskutovatelná. „Atletika je disciplína, která se propisuje do všech sportů. Zájem o využití takového sportoviště bude nejen mezi atlety, ale i z řady dalších sportovních klubů, ať už jsou to fotbalisté, hokejisté, judisté a další. Jednoduchý areál s menší tribunou a oválem je prostě v našem městě potřeba,“ míní Štábl.

Plán města kvituje zastupitel František Podroužek (SPD). „Také jsem dělával vrcholovou atletiku a musel jsem dojíždět do Bíliny. V případě Panoramy se mi jeví jako vhodné propojení místa s přilehlým terénem Doubravky, kde se dá také výborně běhat,“ konstatoval.

Myšlenku stadionu i s halou podporuje zastupitel Pavel Tetřev (ODS), který je mimo jiné ředitelem stávající sportovní haly v Teplicích. „Kapacita a technické možnosti naší haly na Stínadlech nestačí pro uspokojení všech sportů. Třeba basketbalisté u nás nemohou trénovat a hrát zápasy. Novou halu by uvítali i volejbalisté,“ zmínil v pondělní diskuzi zastupitelů.

Město by chtělo polovinu nákladů pokrýt příspěvkem z Národní sportovní agentury. Ta totiž počítá s dotacemi na projekty sportovní infrastruktury, na které dosáhnou i města velikosti Teplic. „Výzva poběží do roku 2022. Pokud letos stihneme projekt, je reálné, že můžeme na dotaci dosáhnout,“ podotkl náměstek primátora Štábl.