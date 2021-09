Přesně tak to naznačil v pondělí 13. září náměstek primátora Jiří Štábl na jednání zastupitelstva, kde se o vizi města hovořilo. „Stále hovoříme v rovině úvah. Nic konkrétního nepadlo. O Třešňovce stále uvažujeme, ale jednáme také s klubem FK Teplice o možnosti využít tréninkových ploch na Stínadlech,“ uvedl po skončení zastupitelstva náměstek s tím, že do třetí uvažované lokality, tedy na Hvězdu Trnovany, už má město zavřené dveře. A pozor, do hry vstupuje také kraj. I ten chce na Třešňovce stavět. Zjišťovali jsme k tomu podrobnosti.

„Jednali jsme s vedením Hvězdy, protože tam dříve atletický stadion býval, zda by nebyla možnost předělat stávající fotbalový areál i pro využití atletů. Přišla nám od nich ale odpověď, že nemají zájem a hřiště potřebují pro své účely,“ dodal Štábl.

O místě, kde bude ovál s menší krytou sportovní halou stát, zatím rozhodnuto není. Jako nejvhodnější se stále jeví prostor Třešňovky. Teplický architekt Petr Sedláček do této lokality dokonce stavbu vizuálně zasadil, existují tedy obrázkové studie pro představu, jak by to mohlo vypadat. To ale u řady lidí vyvolalo odpor a proti výstavbě v této části města, kde je zeleň, vznikla petice. Papírovou formu už v ulicích Teplic podepsalo, jak na jednání zastupitelů zmínila členka petičního výboru Markéta Řeháková, 1450 lidí a dalších zhruba 1500 osob se podepsalo elektronicky. „Jsme pro to, aby se vybudoval atletický stadion, ale nechceme ho v Třešňovce,“ řekla Řeháková.

Zastupitelé vzali petici na vědomí. Opozice se bude vyjadřovat k umístění stadionu až při schvalování konkrétní plochy.

Lehkoatletický stadion v Teplicích není, sportovci jezdí trénovat do sousední Bíliny nebo Krupky. Ploch, kde by taková stavba mohla být, je poskrovnu. V případě atletického stadionu to vyžaduje místo minimálně 200 krát 200 metrů. Ohled je třeba brát také na to, zda jde o městské nebo soukromé pozemky. A to kvůli cenové dostupnosti.

Nový sportovní stánek chce město vybudovat za přibližně 100 milionů korun. „Počítáme s tím, že by vedle atletického stadionu zároveň stála malá hala pro basketbal, volejbal a další halové sporty. K financování bychom kromě vlastních zdrojů chtěli využít dotaci od Národní sportovní agentury,“ sdělil už před časem Jiří Štábl. Zadlužit se kvůli tomu město nemusí, na účtu má dostatečnou rezervu.

Na jednání zastupitelů v souvislosti s debatou okolo lokality Třešňovka zazněla také informace, že Ústecký kraj chce v této části města postavit nové planetárium. Ani v tomto případě, ale žádné rozhodnutí ještě nepadlo. V návrhu územního plánu se navíc počítá s malou částí Třešňovky pro výstavbu. „V dolní části je vhodné rozšíření zástavby o jeden blok. Nemyslím si, že by tím lokalita utrpěla, ale to je můj osobní názor,“ podotkl primátor Teplic Hynek Hanza. K návrhu územního plánu se ještě bude vyjadřovat veřejnost.