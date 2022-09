„Vyletěli jsme ze silnice do strouhy. Lízli stromy, co tam stály podél trati. Bylo to o centimetrech. Auto se nám při tom trochu porouchalo. Ale naši mechanici pak dokázali něco neskutečného. Během servisní půlhodinky ho pak dali do pořádku. Díky jim jsme pokračovali dál,“ popsal spokojený automobilový závodník.