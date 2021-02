Zeptali jsme se ho, jak se celé dílo rodilo, jak funguje a jaká byla reakce vedení města, když za ním s návrhem přišel.

„Nepřišlo to hned. Nápad se mi v hlavě rodil poměrně dlouho. Od začátku jsem si říkal, že by bylo fajn, pokud by to bylo něco s kouřem, nakonec vznikl jednoduchý symbol, který pana Kuberu jasně charakterizuje,“ řekl Deníku Adam Kovalčík.

Trubička připomínající cigaretu trčí nad vstupními dveřmi do budovy radnice. Není u ní žádná pamětní deska ani text. Takže ji lidé mohou snadno přehlédnout, pokud se na toto místo nezaměří. „Je to takové tajemství, které si kolemjdoucí odhalují sami,“ konstatoval umělec. „Je poměrně zábavné, že právě sem na schody pod cigaretu chodí úředníci v pauzách kouřit,“ poznamenal. Zároveň ocenil přístup města, které mu v realizaci vyšlo maximálně vstříc.

Jak to celé funguje? „V jedné z kanceláří je umístěný malý časovaný mlhostroj, z něhož se jednou za hodinu vypustí dým. Nastaveno je to tak, že každý den od 8:00 do 21:00 vychází vždy při odbíjení celé hodiny z cigarety neškodný kouř. Pokaždé si takto radnice bafne zhruba 40 vteřin. Takové rychlé vykouření cigarety,“ popisoval při prvním spuštění stroje jeho autor. „Líbí se mi na tom, že to neruší a neobtěžuje okolí, nezabírá to místo na fasádě. Je to jen perlička připomínající Kuberovu osobnost,“ dodal umělec.



Adam Kovalčík si pro svá díla obvykle vybírá prosté motivy. Recenze o něm píšou, že Kovalčíkova díla odkazují k základním principům rození, růstu a života. Mezi touto jednoduchostí námětů a lakonickým vyjádřením elementárních životních zákonitostí se mu daří jemně balancovat.



Z jeho autorské dílny pochází například keramická Skupina slepic, které mají barvu i strukturu evokující základní materiály či potraviny - zeminu či chléb. Autor tím podtrhuje zobrazený námět zobání ze země - nejcharakterističtější pohyb tohoto zvířete, které jím neustále odkazuje k životnímu koloběhu přírody. Celý soubor je nainstalovaný na střeše autobusové zastávky Ostrava - Plesná.

K dalším dílům patří například Fotbalové branky ve zvlněné krajině. Umístěné byly v proluce domů mezi ulicemi Krymská a Moskevská v Praze. „Cílem bylo, aby objekt nenarušil terén, který je sám o sobě plastika. Naopak ho měl podpořit a doplnit. Zároveň nechci instalaci klasických fotbalových branek, ale symbolické branky, jako svébytnou plastiku,“ uvedl k dílu Kovalčík na svých webových stránkách.

Stojí rovněž za netradičním návrhem řešení kruhového objezdu v Nepomuku. Vítězný návrh, který ale město zatím nerealizovalo, vynikal vyobrazením Jana Nepomuckého coby symbolu města na jedné z projíždějících bran na křižovatce.



Adam Kovalčík (6. 6. 1989) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér Figurálního sochařství prof. Jana Hendrycha. Je také autorem pamětní desky architekta Jana Kaplického, vytvořil jeho 3D portrét, vyhrál též v sochařské soutěži s portrétem bývalého prezidenta Havla, z jeho autorské dílny pochází také medaile Ministerstva kultury „Artis Bohemiae Amicis“.



Umělecké dílo Adama Kovalčíka jako vzpomínka na Jaroslava Kuberu v Teplicích, má dvě podoby. Tvoří ji venkovní instalace – cigareta na budově, která jednou za hodinu sama kouří. V prostorách hlavní budovy radnice na náměstí Svobody je pak umístěný reliéf připomínající Kuberovo motto „Nepodnikat a nepřekážet“, které je symbolicky zastřené cigaretovým kouřem. „Jde o jeho politické a životní krédo, není to nic proti podnikatelům,“ komentuje motto primátor města Hynek Hanza. Jako pravicově smýšlející starosta dal Kubera už v 90. letech směr celému úřadu, který se nemá plést do sféry podnikatelské a podnikatelům ani občanům města nemá překážet.

Jaroslav Kubera (16. 2. 1947 – 20. 1. 2020) pracoval v letech 1990 až 1994 jako tajemník městského úřadu. V roce 1994 se stal starostou města (po sametové revoluci v roce 1989 druhým po Karlu Feixovi). Od roku 2002 byl pak primátorem Statutárního města. Vítězství zaznamenal šest volebních období v řadě. V roce 2000 úspěšně kandidoval do Senátu Parlamentu ČR. Od roku 2016 byl jeho místopředsedou, od roku 2018 pak předsedou. Na pozici primátora města Teplice vytrval do roku 2018, kdy ho vystřídal stranický kolega a současný primátor Hynek Hanza.