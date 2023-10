Až začne být větší zima, bude pozdě. Už nyní je velký zájem o kominíky

Na Teplicku bylo vloni hodně požárů od komínů. Někdy hořely pouze saze v komínu, v horším případě ale plameny přeskočily na půdu nebo do bytu. Proto byste si měli nechat před nadcházející zimou komín zkontrolovat. Ostatně vám to nařizují požární předpisy. Kominíka zavolejte co nejdříve. Se začátkem topné sezóny se totiž jejich pracovní kalendář hodně rychle plní.

Kominík - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock