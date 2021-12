Podle stejného oblečení by se mohlo jednat o dítě, které bylo jen chvíli předtím propuštěno z novorozeneckého oddělení. "Přesto jsem dal holčičce nové jméno, pojmenoval jsem ji Bohumíra po mamince Zdeňka Juřici, výrobce babyboxů. Snad tím udělám radost mamince svého největšího a nejlepšího spolupracovníka," dodal Ludvík Hess.

V Teplicích nainstalovali babybox nové generace. Původní schránka dosloužila

Děvčátko dostane od České mincovny tradiční zlatý dukát do kolébky.

Celkem jde již o 231. dítě odložené do některého babyboxu v České republice, sedmnácté v letošním roce. Přímo v Teplicích už, včetně dneška, pomohlo zařízení třikrát. Již dříve v něm našli chlapce, kteří dostali jména Michal a Milan.

Babybox je uzavíratelná schránka, do které mohou lidé v bezvýchodné situaci odložit své dítě. To se ocitne v teple a bezpečí, zařízení samo automaticky přivolá zdravotníky. V Teplicích byl babybox instalován do boční zdi místní nemocnice v roce 2009. Na jaře roku 2021 bylo zařízení vyměněno za novější a modernější model.