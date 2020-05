Baví vás historie? Krupka hledá průvodce do kostela sv. Anny

Město Krupka hledá průvodce do kostela sv. Anny v Krupce na Libušíně. Kostel je veřejnosti přístupný od května do konce září, pracovní doba průvodce je tedy v tomto období vždy v pátek od 13 do 17 hodin a každou sobotu a neděli od 10 do 17 hodin.

Kostelík sv. Anny v Krupce zdobí freska Martina Luthera | Foto: archiv