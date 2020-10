Organizační problémy způsobuje současné opatření vlády provozovatelům restaurací, sportovních zařízení či zábavních podniků. Zavřely se například plavecká a sportovní hala v Teplicích. Zhasnuto je v kasinech. Bez života jsou fitness centra. Provozovatelé restaurací přestavují interiér, aby vyhověli podmínkám o sníženém počtu lidí u stolu. Naopak otevřená zatím zůstává Botanická zahrada. Jak se na opatření dívají provozovatelé sportovišť? Kam se dá zajít? Zjišťovali jsme pro vás.

Pro hospody se nově zkrátila doba, do kdy mohou být otevřeny. Zavírat musejí ve 20 hodin. U stolu mohou sedět najednou maximálně čtyři lidé. „Pro nás to znamená trochu přeorganizovat stoly. Některé zákazníky jsme obvolali a vysvětlili jim situaci. Hlavně, že můžeme fungovat dál,“ komentoval situaci Vlastimil Kratochvíl, který provozuje restauraci v teplické čtvrti Šanov.

Teplické Aquacentrum informaci o uzavření provozu zveřejnilo na webových i facebookových stránkách. „Na základě mimořádného opatření vlády zavíráme na 14 dnů,“ informovalo sportovní zařízení v Šanově své zákazníky. Ti hned během pátečního dne (9. října) zaplnili prostor pro komentáře pod tímto příspěvkem. Podivují se, proč vláda k takovému kroku přistoupila. „Byla jsem tam dopoledne v týdnu a se mnou další čtyři lidi. Proč to tedy zavírají? Byla to jediná věc, co mi dělala dobře v těhotenství,“ napsala například Denisa.

Aquacentrum přitom nedávno prošlo 14denní plánovanou odstávkou. Další dlouhá pauza v provozu je ekonomicky zdrcující. Město na provoz haly doplácí, návštěvnost náklady nepokryje. Jak potvrdil primátor Teplic Hynek Hanza, bude to další zásah do rozpočtu.

Podobně jako pro Aquacentrum znamenalo nařízení vlády okamžitou stopku pro krytý areál na Stínadlech. Sportaréna Teplice, komplex sportovní haly, zimního stadionu a fitness centra, který je domovem stovek sportovců, musí rovněž minimálně na 14 dnů zavřít. „Pro nás to znamená řadu otázek. Udržení provozu sportovišť není levné, například jen led nás stojí několik tisíc korun denně. Musíme se tedy rozhodnout, jestli nebude lepší ho rozmrazit a pak případně zase udělat. Vše záleží na tom, jak dlouho budeme bez provozu,“ zmínil ředitel komplexu Pavel Tetřev.

V pouze 14denní pauzu příliš nevěří. „Myslím, že to bude dlouhodobější. Vycházím ze zkušeností z jara a také z toho, jak současná situace vypadá,“ dodal.

Uzavření sportovišť ale nedělá vrásky jen provozovatelům. Co bude dál, to zajímá i sportovce. „Modlíme se, ať je pauza co nejkratší, jinak může být narušený vývoj malých hokejistů,“ řekl natvrdo předseda HC Teplice Martin Cimrman.

Zavřené jsou v Teplicích zábavní podniky. Nefungují kasina. Nežije ani kultura, pauzu vláda svými opatřeními vystavila i pro kina a divadla. Naopak otevřená nadále zůstává botanická zahrada v Teplicích. „Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí zůstává botanická zahrada v provozu. Nevztahuje se na nás vládní nařízení jako třeba na zoologické zahrady,“ uvedl ředitel Petr Šíla. Důvodem je podle něj fakt, že podmínky ve výstavních sklenících jsou natolik specifické, že je tam minimální riziko šíření koronavirové nákazy. Přesto zůstávají v platnosti vládní epidemiologická nařízení. Tedy pravidlo 3R: roušky, dezinfekce rukou, rozestupy. Venkovní expozice i vnitřní skleníky jsou otevřeny každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin.