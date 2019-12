Narodila se jako zdravé dítě. Milovala sport, hrála stolní tenis. Zlom nastal v roce 2000, kdy jí lékaři zjistili roztroušenou sklerózu (RS). Šestačtyřicetiletou Moniku Schmidtovou z Ústí nad Labem však vyřčená diagnóza nezlomila. Byť je stále více a více závislá na svém okolí, snaží se žít jako zdraví lidé. K lepšímu fungování by ale potřebovala malý elektrický skútr. Peníze na něj jí má pomoci sehnat Běh s čelovkou, který se premiérové uskuteční tuto sobotu, 7. prosince, v Teplicích.

„Jednoho dne se to stalo a já brněla, celá jsem brněla. Po lékařském vyšetření přišla zdrcující diagnóza a mně se zhroutil svět,“ zavzpomínala Monika na rok 2000.

Zpočátku se snažila si nemoc nepřipouštět a žít normálně. Spoustu věcí musela omezit, ale pořád to ještě šlo. Dokonce se jí narodil zdravý syn. „Moc jsem si přála miminko, ani lékařská věda nebyla proti, a tak se narodil Samuel. Bohužel přítel a jeho rodina mou nemoc neunesli, takže jsem na výchovu syna zbyla sama,“ svěřila se.

Ujde jen pár kroků

Momentálně však ujde jen několik kroků. Na větší vzdálenosti potřebuje invalidní vozík a doprovod, který jí pomůže. „V tom je roztroušená skleróza opravdu strašná. Musím vše plánovat, prosit o pomoc s doprovodem. Člověk se stane hrozně nesamostatný,“ podotkla Monika.

Existuje jedna věc, která by jí vše usnadnila. A tou je malý elektrický skútr. Jako matka samoživitelka s invalidním důchodem si ho ale dovolit nemůže. Proto jí chce Centrum pro roztroušenou sklerózu teplické nemocnice a organizace Pomáhej srdcem pomoci. Společně pořádají tuto sobotu, 7. prosince od 18 hodin, u teplického Zahradního domu Běh s čelovkou. Do běhu se může přihlásit opravdu každý. „Není to závod, jedná se o dobročinnou akci, při které se účastníci mohou projít, proběhnout nebo projet na invalidním vozíku,“ řekla Jaroslava Brhlíková z teplického centra pro RS.

Trasa bude dlouhá pět kilometrů. Akci podpoří například hráči FK Teplice. Na diváky čeká už od 17 hodin bohatý doprovodný program jako třeba malování vánočních perníčků, ohnivá show či vystoupení dětí ze Salesiánského střediska. Startovné je dobrovolné, výtěžek z něj pomůže nemocné Monice. „Kdyby se mé přání vyplnilo a já si mohla skútr koupit, tak bych byla opravdu šťastná,“ dodala.

V kraji trpí roztroušenou sklerózou 1600 pacientů, což je čtvrtý nejvyšší počet v rámci krajů ČR. Díky moderní léčbě se daří nemoc zpomalit, ale ne zcela vyléčit. RS je nejčastější neurologické onemocnění vedoucí k trvalé invaliditě. Prvními příznaky jsou například ztráta zraku na jednom oku, porucha vylučování, ztráta hybnosti ruky, nohy nebo poloviny těla. „Možnou prevencí je vyvarovat se kouření a udržovat dostatečnou hladinu vitaminu D, zejména u dětí a v období dospívání,“ sdělila primářka teplické neurologie a šéfka centra pro RS Marta Vachová.