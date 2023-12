Když vám Zdeněk Lamka potřese přátelsky rukou na pozdrav, budete mít pocit, jako by vás objal celý svět. Vstoupí do vás bezpečí lesa, majestátní stromy, listy ševelící ve větru a mech pod nohama. Inu, řezbář. Zdeněk Lamka z Teplic začal s řezbářstvím vlastně nedávno, a už má velké dílo v centru města.

Řezbář Zdeněk Lamka a jeho dřevěný betlém u vánočního stromu na teplickém náměstí Svobody. | Foto: Deník/Martin Vokurka

„Mě tenhle koníček strašně baví. Je to pro mě opravdu srdcová záležitost,“ svěřil se 43letý Lamka u vánočního stromu na teplickém náměstí Svobody, kde město vystavilo betlém s biblickými postavami v životní velikosti. Lamka je vytvořil z odolného dubu, který má s řezbářem hodně společného. Třeba tu nezdolnou vytrvalost, jenž jim pomáhá růst.

Umělecké řezbě motorovou pilou se Lamka vážně věnuje teprve od léta 2020. A než se talentovaný nadšenec nadál, jeho práce dělá radost lidem v samém centru města. „Je to pro mě obrovská čest,“ řekl. Betlém se stal zatím jeho největší zakázkou a zároveň první prací pro radnici, pro své rodné Teplice.

Možná to i trochu předpověděl. Když byl s manželkou před několika lety u rozsvěcení vánočního stromu, překvapil ho na náměstí betlém z kartonu. Tehdy si pomyslel, že by to chtělo nějakého řezbáře, který by udělal betlém ze dřeva. „No vidíte, asi jsem vyslal nějaký signál do hvězd,“ pousmál se Lamka u betléma ze své domácí dílny.

Je samouk a jeho cesta k řezbářství byla dlouhá a klikatá. Jeden z klíčových momentů se udál před třemi lety během návratu z rodinného výletu. Manželku u jednoho stánku vedle silnice zaujaly dřevěné houby, ale byly drahé. Manžel se nabídl, že je zkusí udělat sám. Předtím už doma vyráběl dřevěné hračky pro děti. Ovlivnil ho také seriál o zručných amerických řezbářích, kteří dělali ze dřeva různá zvířata, třeba orly a medvědy. A tak zkusil pro začátek vyřezat první houbu, i když ne obyčejnou, protože měla náznak obličeje. Všem se líbila, a tak v létě 2020 následovala první sova. „No, spíše to byl kříženec s kormoránem,“ sdělil řezbář se sebekritickou nadsázkou.

S velkou pilou se potom učil další tvary a těšila ho podpora manželky a chvála od známých typu „jé, to je hezký, kde jste to sehnali?“. Povzbuzený začátečník v tom čase víc sledoval dění v řezbářské komunitě. „Podařilo se mi najít kolektiv výborných řezbářů, kteří mě mezi sebe velmi mile přijali. Formátově se s nimi nemůžu vůbec srovnat, protože to, co já tady řezal pomalu dva měsíce, tak oni jsou schopni vyřezat rychleji a detaily mají ještě o level výš,“ sdělil Lamka, který se toho úplně nejvíc naučil na řezbářských akcích a sympoziích. „To byla pro mě úžasná škola, a pořád je,“ dodal.

Tepličan je vyučený strojní zámečník a pracuje jako vedoucí údržby v automobilovém průmyslu. Lásku ke dřevu ale cítil už v dětství. Dodnes vzpomíná na hraní s dřevěnou stavebnictví, ze které skládal sruby, v nichž chtěl bydlet. Jeden čas dokonce pracoval v lese. Tehdy mu ale bylo hrozně líto, že kácené stromy končí jako palivové dříví. Říkal jsem si, hele, to dřevo je neustále živý materiál, ze kterého by se dalo dělat i něco hodnotnějšího, než ho jenom šoupat do kamen. Takže jsem se po letech vlastně propracoval takovou svou pomalou cestičkou k řezbářství,“ sdělil Lamka.

Městský betlém na náměstí tvoří pět soch na soklech. Postavy jsou z jednoho kusu kmene. Marii dělal řezbář podle tváře své dcery a vousatý Josef má jeho rysy. Koncept díla vznikl ve spolupráci se senátorem a náměstkem primátora Hynkem Hanzou a záměr schválila městská rada. Řezbář začal pracovat 10. října a hotové dílo předal městu koncem listopadu. Betlém řezal ve volném čase, po příchodu z fabriky. Aby vše stihl do adventu, každou sochu si rozvrhl na týden. Dohromady váží zhruba jeden a půl tuny. Sousoší není ukotvené, aby s ním město mohlo manipulovat, a proto na na něj nemají lidi lézt.

Svá díla neeviduje a nezná jejich přesný počet. Odhadem jsou jich desítky a prezentuje je na sociální síti. Co udělá, většinou končí v soukromých sbírkách v ČR. Vyřezal třeba pět orlů nebo skřítka Dobbyho z Harryho Pottera. Teď se prý hodně ozývají lidi, že chtějí vodníky.

Při umělecké řezbě na plácku u rodinného domu relaxuje. Používá pily, které mají carvingové lišty. Z takovou pilou se dá do dřeva v podstatě krásně kreslit. Na jemnější práce používá speciální brusky, aby prokreslil detaily kolem pusy, nosu a očí. Zkouší i barvení. Třeba beran v betlému na náměstí má tmavší rohy.

Sehnat dřevo na řezbářství není snadné jako kupovat rohlík. Je za tím i jednání s vlastníky lesů. Kus kmene stojí minimálně tisíce korun. Lamka má nejraději odolný dub, který je ideální pro exteriéry. Je velmi trvanlivý, minimálně praská, venku vyzrává a za vlhka tvrdne, takzvaně kamenní. Proto se z něj kdysi dělali třeba piloty do klášterů. Není divu, že betlém v Teplicích vytvořil řezbář právě z tohoto stromu. „Zvolil jsem ho i z toho důvodu, že dubové dřevo vydrží bez údržby i šedesát let. A když se o něj staráte, tak je to vyloženě mnohagenerační záležitost,“ vysvětlil Lamka.