Ve velké části Ústeckého kraje se o rozvoz Betlémského světla starají vodní skauti z Děčína. Jejich kapitán Jan Janouch bude posla z Betléma rozvážet už popatnácté. „Pořád jsem věřil, že nakonec budeme moci Betlémské světlo přivézt. Je to věc, která se prostě musí uskutečnit, patří už nedílně k Vánocům,“ říká Janouch, který poprvé vlakem rozvážel po Ústeckém kraji Betlémské světlo v roce 2007.

Patří tak k těm skautům, kteří se snaží udržet moderní tradici při životě, i když tomu okolnosti příliš nepřejí. Loni byl vstup do České republiky zakázán, letos byly problémy na rakouské straně. Právě od našeho jižního souseda Betlémské světlo míří do Česka. „Hodně mne mrzelo, že jsme se letos nemohli zúčastnit převzetí světla osobně. Oproti minulým letům se totiž měla ekumenická bohoslužba, na které plamen přebíráme, uskutečnit v Salcburku,“ vysvětluje děčínský skaut, který se stal i tváří kampaně Betlémského světla.

Jeho rozvoz proběhne tradičně po vlakových trasách. „Betlémské světlo je předvánoční služba skautů a skautek společnosti. Je symbolem míru, naděje a přátelství, zároveň také v tomto často hektickém období lidem připomíná, že ty nejdůležitější věci jsou křehké a vyžadují naši pozornost,” uvádí mluvčí akce Betlémské světlo Zuzana Hrbková.

Oproti necovidovým rokům ale bude výrazně méně příležitostí, kde si bude možné Betlémské světlo připálit. Kvůli vládním omezením se totiž nesmí konat řada oblíbených předvánočních akcí, kam si lidé s lampičkou pro plamen chodili. „Je to daň současné doby. Lidé si budou moci světlo vyzvednout například v Děčíně v Křížové ulici přímo na Štědrý den,“ zve na štědrodenní procházku Janouch. Kompletní přehled míst, kde je možné světlo z Betléma získat, je na webových stránkách www.betlemskesvetlo.cz.

Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských a také několika amerických zemích. Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se dále šíří většinou po železnici. Do Československa poprvé dorazilo Betlémské světlo před Vánoci v roce 1989.

Vlaky rozvážející Betlémské světlo

R 690 Labe Praha – Děčín (12.34)

R 612 Krušnohor Ústí nad Labem (12.43) – Chomutov (13.52) – Cheb

R 1302 Kolín – Ústí nad Labem západ (11.07)

Os 6106 Lovosice (12.02) – Louny střed (12.59)

Os 6611 Děčín (12.45) – Česká Lípa

Os 6661 Jedlová (14.29) – Děčín (15.19)

TL 6008 Mladá Boleslav – Rumburk (13.24)