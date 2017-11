Běžce čeká půlmaraton v horách. Na Moldavě budou i kola a psi

Teplicko - Slunce, vítr, mlha, nebo sníh. To všechno může potkat sportovce v neděli na Moldavě. Poběží se tam podzimní Raidlight Moldavský půlmaraton.

Z Eleven půlmaratonu Český ráj 2016.Foto: Jeroným Větvička

Na sportovce čeká tradiční obrátková trasa na Vodní nádrž Fláje a zpět (34 km), trasa do Vilejšov a zpět (21 km) či běh k větrníkům a zpět (14 km). „Sprinteři“ poběží na chatu Vitiška a zpět, což je šest kilometrů. „Trasy jsou hřebenové a ve srovnání s jarním během spíše méně náročné, protože odpadá velké převýšení,“ řekl pořadatel závodu Daniel Bláha.

Jako doplňkovou záležitost připravili organizátoři akce ManMat běh, což je půlmaraton se psem a taky závody MTB na 34 kilometrů. „Horalů bude asi 15. Je složitější vymýšlet trasy pro běžce a kola. Každá kategorie má svá specifika a jiné nároky na zázemí,“ dodal Bláha.

Registrovat se na závod je stále možné.

„Přiobjednal jsem další čísla a čipy. Zatím to vypadá, že přijede asi 350 sportovců,“ pronesl pořadatel. Většina organizátorů venkovních závodů si přeje krásné počasí, na Moldavském půlmaratonu to neřeší. „Já mám pocit, že čím je ošklivěji, tak tím jsou běžci spokojenější. Vědí, do čeho jdou. Hory mají krásnou přírodu, ale zrádné počasí,“ sdělil Bláha.

Sportovci budou vybíhat od moldavského nádraží. Start trasy 34 km pro běžce, MTB a kros se psem je v 11 hodin, běhy na ostatních trasách začnou ve 12 hodin. Pro vítěze jednotlivých kategorií jsou přichystané hodnotné ceny například pobyt v hotelu Ostrov, špičkové běžecké boty či poukaz v hodnotě 1 000 korun do restaurace.

„Mám ráda hory a běhání. Jaké bude počasí, mi je jedno. Nejedu na pláž,“ poznamenala Jana z Ústí, která se chystá na nedělní půlmaraton. Ceny startovného se pohybují od 270 do 900 korun, a to v závislosti na délce trasy či na zvolené kombinaci závodů.

Moldava patří k vyhledávaným cílům milovníků sportů, a to i těch extrémních. V oblibě ji kromě běžců a běžkařů mají i snowkiteři. „Hory mají lidem co nabídnout. Platí to i pro ty, co chtějí překonávat sami sebe a následně i ostatní,“ řekla místostarostka Moldavy Eva Kardová. Horská obec je jedním z partnerů Moldavského půlmaratonu.