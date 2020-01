Působí sympaticky, nechodí špinavý. Málokdo by řekl, že už druhým rokem bydlí v Teplicích na ulici. Takový je 44letý Jirka, který vyrůstal v dětském domově.

Kde přespáváte?

Zabral jsem na Letné bývalou šachtu. Tam mám matraci, pár dek, nějaké papíry a dřevo, tam teď přežívám mrazy.

To musí být kruté, ne?

Je to hodně těžký. Někdy musím udělat i pár dřepů, abych se zahřál. Ty mrazy v noci jsou vlezlý.

Jak jste se dostal na ulici?

Neshodl jsem se s bráchou. Bydlel jsem u něj a už to dál nešlo. Chyběly mi peníze, tak jsem musel jít. A od té doby přežívám takto venku.

Určitě je pro život na ulici horší zima než léto, že? Co je takové nejtěžší teď pro vás?

Když pominu ty mrazy, tak je složité najít brigádu, abych měl peníze alespoň na jídlo. Občas něco dostanu od lidí, ale moc toho není.

Co myslíte brigádou?

V létě to jsou různé pomocné práce, na zahradách, na stavbách. To v zimě nefunguje. Tak alespoň občas skládám uhlí, když někdo potřebuje.

V Teplicích začalo od začátku ledna fungovat nové centrum pro bezdomovce, byl jste se tam už podívat?

Ano byl, hned na začátku.

Proč jste tam byl?

Tak nabízeli jídlo, takže jsem si zašel dát polévku a vysprchovat se. A hlavně mě zajímala jejich případná pomoc při hledání práce. Rád bych zase někde pracoval.

A sám si nic nenajdete?

Je to těžké. Když totiž řeknu, že jsem z ulice, že nemám kde bydlet, tak mě nikde nechtějí. Ale zase, když já nemám kde vydělat peníze, tak nemohu platit nájem na ubytovně třeba. Brigády mi stačí tak akorát na jídlo.

Znáte ostatní bezdomovce v Teplicích?

Potkáváme se. Znám jich hodně.

Koho považujete za takového „krále“ bezdomovců, o kterém se hodně mluví, který je často vidět?

Je to takový ten pán, který chodí s kopím a má přes sebe přehozenou deku jako královský plášť, dříve tlačil nákupní vozík plný bordelu. Ale to jsme mu už vymluvili, aby to nedělal (smích). Takže nosí velký batoh na zádech.

Má v komunitě nějaké symbolické jméno? Jak mu říkáte?

Je to Jirka, ale všichni mu říkáme Ježíš. Teď nedávno zrovna oslavil 33 let.

Máte představu o tom, kolik lidí v Teplicích žije na ulici?

Těch, co chodí do káčka (bývalé Krizové centrum, dnes White Light pozn. red.), je asi čtyřicet. Venku jich ale je více, řekl bych tak do šedesáti nás bude.

A s těmi všemi se vídáte?

Potkáváme se, když „zdarmáci“ dělají ty svoje akce s jídlem.

Kdo jsou „zdarmáci“?

Ani nevím, říkáme tak těm lidem, kteří občas rozdávají jídlo, třeba u nádraží nebo jinde. Mají takový stolek a k nim si chodíme. Asi nějaká charita.

Znáte ten objekt v Mlýnské, jak se tam také pohybují bezdomovci?

Jojo, samozřejmě. Ale tam já nechodím. Já jsem spíš takový samotář. Mám rád svůj klid. Mám tam kamarády, ale spíše se potkáváme na ulici, než abych tam chodil za nimi. Mně se tam nelíbí ten bordel, který tam je. A je to na mě i hodně velký. Mně stačí ta moje jedna cimra na Letný.

Jsou na ulici i ženy? Nebo to je pouze o mužích?

Jsou mezi námi i baby. Starší i mladší. Znám 18letý i hodně staré.

Když jste mluvil o té práci ještě, zkoušel jste se zaregistrovat na úřadu práce?

Byl jsem tam, ale nevezmou mě, protože nemám doklady.

Nemáte doklady?

Někdo mi je vzal, když jsem spal.

Aha, tak to jo. Krade se často ve vaší komunitě na ulici?

Já nevím, mně se to stalo poprvé. Nechal jsem si batoh daleko od těla a někdo mi ho v noci vzal, když jsem spal. Jinak ho mám pořád u sebe, skoro pod sebou, když ležím.

A budete si vyřizovat nové doklady?

Už na tom pracuju.

Jste něčím vyučený?

Dělám pomocné práce, většinou na stavbách jako přidavač. Na zedníka jsem se vyučil v roce 1993. A od té doby dělám jenom to.

Čistě se oblékáte, skoro není poznat, že přespáváte na ulici. Je vidět, že o práci asi stojíte, že?

Kdybych na té ulici nemusel být, tak nejsem. Opravdu se snažím o sebe starat. Dbám o sebe. To mě naučili v pasťáku, kde mě vychovali.

Jak jste se dostal do dětského domova?

To bych už nechtěl řešit. Pocházím z početné rodiny. Problémy ve škole a tak. Už je to ale za mnou. Nezlobte se, o tom mluvit nechci.

Dobře, jen se ještě zeptám, nikoho ze svých příbuzných nepotkáváte, s nikým nejste v kontaktu?

V Teplicích jsem sám. Vím jen, že sestra taky skončila někde na ulici. Bratr sice bydlí, ale tam nemůžu.

Jak vypadá typický den bezdomovce?

Ráno vstanu, trochu poklidím (smích), a pak vyrazím do ulic. Když je brigáda, tak jsem tam, jinak tak různě pocházím a bavím se s lidmi. Sháním něco k jídlu a na topení. Večer pak překonat mráz a usnout.

Když není práce, kde sháníte peníze na jídlo?

Sbírám železo a papír. To nosím do sběrny.

A vyhazují toho lidé hodně?

Železa je všude hodně. Ale sběračů tedy také, to je fakt. Když ale máte štěstí, dá se vydělat.

Slavili jste nějak Vánoce?

Jasný, měli jsme nazdobený stromeček, zazpívali jsme si koledu. Zapálili jsme svíčky.

S kým?

Mám tam na Letné dva kamarády, Fandu a Péťu. Spolu jsme oslavili i silvestr.

A čím jste to zapili?

Seděl jsem na Benešáku na lavičce a nějaký pán mi dal šáňo, ať si prý taky jednou pořádně užiju.

bezdomovec JIRKA

• 44let, přežívá v podzemní mrazem prochladlé šachtě na Letné v Teplicích

• je vyučený jako pomocník na stavbách, v zimě je bez práce