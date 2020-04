Málokdo to má blíže ze svého obydlí do přírody než 44letý Jirka z Teplic. Z provizorní postele uprostřed garsonky vytvořené z bývalé vodárenské šachty v letenském parku udělá dva kroky a může objímat stromy nebo sbírat houby. To je ale také jediné, co mu lze závidět. Přestože teplický bezdomovec říká, že je spokojený s tím, co má okolo sebe, touží ve skrytu duše po normální práci a bydlení. „Jenže to není tak snadné,“ pronáší muž menšího vzrůstu, který vyrůstal v dětském domově.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Slušně oblečený, na ústech čistou roušku. „Zrovna se vracím z krizového centra v Řetenicích, kam teď můžeme chodit se umýt a vzít si tam na sebe nějaké čisté věci,“ říká. Přírodu kolem jeho „bejváku“ na Letné mu jiní mohou závidět zejména v této době, kdy je vyhlášená koronovirová karanténa a lidem se jarem zelenající stromy a tráva na čerstvém vzduchu hodně vzdálily. „Já s tím problém nemám. Přírody mám okolo sebe dost. Jsem v ní, kdykoli chci,“ směje se bezdomovec.

Jiří je součástí teplické komunity bezdomovců, kterých jsou teď ve městě přes tři desítky. Známé má Jirka například v nedostavěné ubytovně v Mlýnské ulici naproti Letné. S dalšími kamarády bez domova se potkává na Benešáku, vídá je u divadla nebo na zasklené kolonádě u domu kultury.

I bezdomovci se museli v této době přizpůsobit vládním opatřením v důsledku koronavirové pandemie. „Já to dodržuju. Mám roušku. Když to jde, tak si myju ruce. Držím se od ostatních dál. Z té nemoci mám strach,“ svěřuje se muž z Letné.

Jemu a dalším z komunity vyráží v době nouzového stavu na pomoc terénní pracovníci teplických organizací Květina a WHITE LIGHT I. „Díky spolupráci s Potravinovou bankou v Ústeckém kraji jsme mohli přímo v terénu nabídnout lidem polévku, tekutiny, sladké pečivo a ovoce. Rozdali jsme jim i roušky s nabídkou možné výměny v centru v Denisově ulici, kde pak roušky pereme a žehlíme pro opětovné nošení,“ zmiňuje Barbora Vernerová z nízkoprahového zařízení Květina. „Při našich návštěvách u bezdomovců v terénu je také upozorňujeme na nutnost nosit roušky, nezdržovat se ve skupinách a dodržovat dvoumetrový odstup na veřejných místech,“ podotýká.

Ne všichni bezdomovci ale respektují vládní nařízení ohledně prevence před šířením viru. Zaznamenávají to při svých pochůzkách strážníci. S lidmi na ulici to řeší domluvou. Na problém, kdy někteří sedí na lavičkách bez zakrytých úst, poukázal také náměstek primátora Jiří Štábl. „Není to v nikterak velkém počtu, ale objevují se v ulicích. Mají sundané roušky pod bradu a kouří nebo popíjejí z flašek alkohol,“ připomíná.

Organizace Květina působí od ledna v teplické Denisově ulici. Kromě základní hygieny se tam lidem bez trvalého přístřeší dostane i poradenství, jak vybřednout z nouze. O nové středisko je ze strany lidí žijících na ulici zájem. Během ledna službu využila šedesátka osob bez přístřeší, podobný zájem byl v únoru. Informace z březnových návštěv ještě nejsou k dispozici, ale číslo bude podobné.