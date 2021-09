I krajského města se citelně dotkl konec fungování bezdoplatkové zóny. Ta totiž platila v celém Ústí nad Labem. Podle náměstka ústeckého primátora Martina Hausenblase vzniká problém migrujících chudých lidí tehdy, pokud jsou na daném místě nízké ceny nemovitostí. „Ústí má dlouhodobě strukturální problémy. Jediná cesta jak to změnit je, že zbohatne. To je úkolem vedení města,“ tvrdí Hausenblas. Ke zbohatnutí vede podle ústeckého vizionáře cesta vystoupením ze současného dopravního stínu. Město je už nyní napojené na dálnici, dalším stupněm má být napojení na vysokorychlostní železnici.

Děčín patřil k městům, která nejvíce využívala možnosti vybrat lokality, do kterých nebude možné posílat doplatky na bydlení pro nově nastěhované. Šlo o velkou část Podmokel nebo Starého Města, Krátkou ulici nebo část Čsl. partyzánů. „Bezdoplatkové zóny sice neřešily vše, ale hodně pomáhaly. Nyní budeme muset hledat s kompetentními institucemi, jako je městská policie, republiková policie, sociálka nebo úřad práce cestu, jak omezit obchod s chudobou,“ říká děčínský primátor Jiří Anděl. Podle jeho slov Děčín už několik let navrhuje zpřísnění a zpřesnění legislativy upravující vyplácení sociálních dávek. Uvítal proto iniciativu Ústeckého kraje, který vládě zaslal návrh zákona o sociálním bydlení a o dávkách na bydlení.

Měly pomoci vyřešit obchod s chudobou a zároveň byly terčem časté kritiky lidí pracujících v sociální oblasti, kteří je považovali za nespravedlivé a paradoxně zhoršující situaci. Bezdoplatkové zóny jsou ale minulostí, nedávno je totiž zrušil Ústavní soud. Města nyní hledají cesty, jak i přesto sestěhovávání těch nejchudších lidí do regionu zabránit.

