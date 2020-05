Zájem lidí o potraviny prodávané po hrstičkách nezastavila ani koronavirová krize. „Chodilo méně lidí, ale zase bylo znát, že se doma více peče a vaří. Nejvíce šly na odbyt mouky, zájem byl o droždí a hodně lidé chtěli těstoviny. Nosili si na to svoje nádoby nebo využívali sdílených sklenic od nás,“ zmínila v krámku, který je provoněný jako domácí spižírna, Kateřina Bobková.

Do zajímavého projektu se usměvavá mladá žena pustila loni v létě společně s kamarádkou Annou Pášovou. Opustily své profese recepční a asistentky ředitele a vrhly se po hlavě do neznámého podnikatelského sektoru. Než si otevřely vlastní krámek v ulici U Nádraží, chodily nakupovat do podobného v sousedním Ústí. K začátku podnikání přispělo i to, že si Kateřina našla nové bydliště v teplickém okrese.

„Po přestěhování z Ústí totiž Kačku štvalo, že v okolí nového bydliště nemá možnost nakoupit bez obalu, a tak jednoho dne přišla s nápadem otevřít vlastní obchůdek. Slovo dalo slovo a po pár měsících váhání a přemýšlení jsme daly výpověď v práci a začaly realizovat náš malý sen,“ zmínila k začátkům Anna Pášová.

Lidé k nim do obchodu chodí průběžně. Většinou s konkrétním seznamem, co potřebují. Občas zavítají i zvědavci z ulice, jen tak na kukačku. „Nicméně většinou s prázdnou neodejdou,“ usmála se Kateřina, která během roku provozu už vypozorovala, jaký mají lidé přístup ke stravování.

„Třeba bulgur je u řady mužů v domácnostech zakázaná potravina, ale ženy ho naopak zbožňují. A právě pro ně jsme tu. Tím, že ho nepoužívají při vaření ve velkém množství, nemusejí ho v marketech zbytečně kupovat celé pytlíky, které jim pak doma zabírají místo. Pouze si přijdou pro potřebnou hrstičku k nám,“ dodala žena za pultem obchodu, přičemž ze zásobníků zavěšených na stěnách odsypávala těstoviny. Připravovala totiž zrovna jednu z objednávek.

Mezi ty, kteří nakupují v bezobalovém obchůdku Na Hrášku, patří také Růžena Klapáková. „Většinou chodím pro přílohy, beru si občas nějaké koření, které dojde. Dětem sušenky. Vyzkoušet chci ještě odlévané aviváže,“ řekla žena z Bíliny. Do Teplic zajíždí za prací, takže jí nedělá problém zastavit se tu při zpáteční cestě.

Koncept takovýchto bezobalových prodejen není v Česku ničím novým. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně dokonce vydalo manuál, ze kterého ženy v Teplicích částečně vycházely. „Inspirovaly jsme se zejména u rozjetých prodejen tohoto typu, abychom se měly od čeho odrazit. Především je to ale o realizaci našich představ,“ shodovaly se obchodní partnerky při otevření své prodejny.

Filozofií bezobalových obchodů je chránit planetu a přispět ke snížení dalšího znečišťování. Český občan podle statistik vyprodukuje přibližně 317 kg odpadu ročně. A právě to se snaží svou činností bezobalové prodejny změnit. Už téměř rok k tomu přispívá také obchod Na Hrášku v Teplících.