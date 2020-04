V sobotu 9. května se bude odvážet nebezpečný odpad, 16. května pak velkoobjemový.

Tradiční jarní bezplatný sběr odpadu proběhne letos v Proboštově a Přítkově až v květnu. Jako obvykle bude probíhat ve dvou vlnách. Nejprve přijde na řadu tzv. nebezpečný odpad a to v sobotu 9. května. Již od pátku 8. května od 12.00 až do soboty do 13.00 můžete k hasičské zbrojnici v ulici kpt. Jaroše přinášet léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, vyřazená zařízení, pneumatiky od osobních aut a kovy. V Přítkově bude sběr tohoto odpadu probíhat v sobotu 8. května od 13.35 do 14.05 na točně MHD.