Bílina se nechce stát městem odpadků. V poslední době rostoucí nepořádek v ulicích kvůli odhozeným papírkům, plechovkám od piva a limonád, ale třeba i použitých dětských plenek donutil místní radnici k tomu, aby vyzvala strážníky k častějším kontrolám. Na nešvar problémových obyvatel upozornili především pouliční metaři, kteří nestíhají ulice uklízet.

Podle mluvčí města Pavlíny Nevrlé budou teď strážníci mnohem intenzivněji dohlížet na místa v okolí laviček a obchodů. Lidi v ulicích, kteří budou dělat nepořádek, budou strážníci hned na místě pokutovat. „Odpadky v poslední době přibývají také u dětských hřišť. Nejvíce jich bývá na sídlištích Za Chlumem a Teplickém předměstí,“ konstatovala mluvčí.

Nepořádek lidé dělají i v místech, kde je dostatek odpadkových košů. „Vyjdou z krámu, rozbalí si třeba nanuk a obal jim hned odpadne z ruky. Nebo mladíci poté, co dopijí kolu, hodí plechovku na zem, chvíli do ní kopou, a když je to přestane bavit, tak už ji nechají na trávě, než aby ji zvedli do koše,“ popsala některé situace ze sídliště Za Chlumem Romana Jelínková. „Když je k tomu ještě okřiknete, tak se vám akorát vysmějí,“ dokreslila žena nedobré chování mládeže.

Odpadky, které se po Bílině válejí na zemi, uklízejí denně pracovníci technických služeb. Metařů na to má město dvanáct. „Den co den uklízí stejné lokality od nepořádku jen proto, že jsou někteří lidé bohužel opakovaně neteční ke svému okolí,“ uvedla místostarostka města Marcela Dvořáková. Někteří dokonce vyhazují odpadky přímo z oken před dům.

Pracovníci technických služeb na žádost občanů dokonce přidávají do problémových lokalit odpadkové koše. „V poslední době třeba za bývalým obchodem v Litoměřické ulici, do parčíku v Seifertově nebo na hřiště v Čapkové ulici,“ upozornila ředitelka technických služeb Olga Roučková.

Ne všude to ale od nepořádku pomůže. Metaři si podle Roučkové také nemusejí všimnout všech odpadků a některá místa tak zůstanou nedostatečně uklizená. Lidé by proto měli zavolat na bílinské technické služby a upozornit je, kde ještě binec zůstává.

Pracovníci technických služeb kromě dalších povinností uklízejí dvakrát v týdnu i Pohádkový les u sídliště Za Chlumem od pohozených odpadků. Denně z něj vyvážejí koše a jednou za čtrnáct dní vymetou tamní ohniště a odstraní z něj nedopalky, kterých se tam prý sejde požehnaně. Stejnou péči věnují i přírodnímu areálu Kyselka. Odtud také často vyvážejí přeplněné koše.

„Až na vyhlídku se však nedostaneme s žádnou technikou, a tak musejí dvakrát v týdnu zaměstnanci nahoru dva kilometry dojít, posbírat tam odpadky a v pytlích je donést zpět ke sběrnému autu,“ doplnila ředitelka. Ve výčtu prací metařů nesmí chybět ani uklízení dětských hřišť nebo čištění lavic, židliček a stolků na Mírovém náměstí.

Místostarostka Dvořáková vidí problém s nepořádkem zejména ve výchově dětí. „Rodiče by měli učit děti neházet odpadky po zemi, aby se i mladí lidé zamysleli nad svým chováním a vážili si životního prostředí,“ podotkla.