Na zimním stadionu v Bílině jsou vyhrazené termíny pro bruslení pro veřejnost. A to v tyto dny a časy.

Brusle. Ilustrační foto. | Foto: MHMP

Neděle 22. 1. od 16 do 18 hodin, pondělí 23. 1. od 13.15 do 14.45 hodin, středa 25. 1. od 13.30 do 15 hodin, čtvrtek 26. 1. od 17 do 18 hodin a v pátek 27. 1. od 10.15 do 11.15 hodin. Podle informace z radnice je vstupné 30 korun za hodinu pro děti do 15 let a 50 korun za hodinu pro dospělé. Brusle lze zapůjčit za 50 korun. Zimní stadion je kousek od náměstí, ve směru k sídlišti Za Chlumem.